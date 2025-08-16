Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تأثير سلبيّ لـ"AI Overviews"... هذا ما تفعله ميزة غوغل الجديدة

Lebanon 24
16-08-2025 | 08:01
كشفت بيانات جديدة أن ميزة "AI Overviews" المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركة غوغل تؤدي إلى انخفاض يصل إلى 25% في زيارات المواقع الإلكترونية عبر الإحالة، مما يعزز المخاوف المستمرة للعلامات التجارية والناشرين بشأن التأثير السلبي لهذه التقنية.
وتُظهر ميزة "AI Overviews" ملخصات مُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي أعلى النتائج في بحث غوغل، ومنذ إطلاقها العام الماضي كثرت التقارير والدراسات التي تشير إلى تأثيرها السلبي على عدد زيارات المواقع الإلكترونية.

وأظهرت بيانات "ديجيتال كونتينت نكيست" -وهي منظمة تمثل الناشرين الرقميين المتميزين ومقرها في نيويورك- انخفاض متوسط زيارات الإحالة السنوية من نتائج بحث غوغل إلى الناشرين المتميزين بنسبة 10% إجمالًا في الأسابيع الثمانية التي تم دراستها بين أواخر الربيع وأوائل الصيف، وكانت العلامات التجارية غير الإخبارية الأكثر تضررًا بنسبة 14%.

وتجاوزت الانخفاضات في زيارات الإحالة للناشرين الزيادات بمعدل اثنين إلى واحد، وكانت معظم الانخفاضات تتراوح بين 1% و25%.

وفي أسوأ الأسابيع التي تم تحليلها، انخفضت زيارات الإحالة للعلامات التجارية الإخبارية بنسبة 16%، بينما انخفضت بنسبة 17% للعلامات التجارية غير الإخبارية.

تأتي هذه النتائج في خضم إصرار "غوغل" على أن ميزة "AI Overviews" لا تؤثر بشكل ملموس على زيارات المواقع الإلكترونية.
