30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
Lebanon 24
16-08-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم تيك توك تحديث إرشادات مجتمعها، وهي القواعد التي تحكم المحتوى على المنصة ، هذه التحديثات التي ستدخل حيز التنفيذ في 13 أيلول 2025، تركز بشكل أساسي على تبسيط الصياغة وزيادة الوضوح، مع إدخال تغييرات ملحوظة في عدة مجالات، وتهدف التحديثات إلى تعزيز سيطرة تيك توك على المحتوى، وتخصيص تجربة المستخدم، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لسوقها التجاري.
Advertisement
من أهم التغييرات هو التركيز على قواعد البث المباشر (TikTok LIVE) ، تُحمّل الإرشادات الجديدة منشئي المحتوى مسؤولية كاملة عن أي انتهاكات تحدث خلال البث، حتى لو كانت بسبب أدوات خارجية مثل الترجمة الآلية أو تطبيقات قراءة التعليقات ، بالإضافة إلى ذلك أعلنت المنصة صراحةً عن سياستها تجاه المحتوى التجاري، مؤكدة على ضرورة الإفصاح عنه، والأهم من ذلك ستقلل تيك توك من ظهور الفيديوهات التي توجه المستخدمين للشراء خارج المنصة، وذلك لدعم متجرها الخاص.
وتكشف الإرشادات الجديدة عن نهج تيك توك المتزايد في تخصيص تجربة المستخدم ، فنتائج البحث والتعليقات لن تكون موحدة للجميع، بل ستُعرض بشكل مختلف لكل مستخدم بناءً على تاريخ مشاهداته وبحثه السابق، هذا يعني أن ما تراه أنت في قسم التعليقات أو نتائج البحث قد يختلف تمامًا عما يراه
شخص آخر
.
وفيما يتعلق بمحتوى
الذكاء الاصطناعي
(AI)، تم تبسيط القواعد لتصبح أكثر شمولًا ، فبدلًا من حظر أنواع محددة من التزييف العميق، تمنع الإرشادات الجديدة المحتوى الذي يكون "مضللاً بشأن مسائل ذات أهمية عامة أو ضارًا بالأفراد".
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت تُغلق متجر الأفلام والمسلسلات... والمستخدمون يحتفظون بمحتوياتهم
Lebanon 24
مايكروسوفت تُغلق متجر الأفلام والمسلسلات... والمستخدمون يحتفظون بمحتوياتهم
17/08/2025 08:43:58
17/08/2025 08:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
محتوى بلا بشر… الذكاء الاصطناعي يغزو "تيك توك" والارباح تتضاعف
Lebanon 24
محتوى بلا بشر… الذكاء الاصطناعي يغزو "تيك توك" والارباح تتضاعف
17/08/2025 08:43:58
17/08/2025 08:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تنتقد تريند "حروق الشمس" على تيك توك
Lebanon 24
فرنسا تنتقد تريند "حروق الشمس" على تيك توك
17/08/2025 08:43:58
17/08/2025 08:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص بحث مع وفد "تيك توك" سبل التعاون لحماية المستخدمين
Lebanon 24
مرقص بحث مع وفد "تيك توك" سبل التعاون لحماية المستخدمين
17/08/2025 08:43:58
17/08/2025 08:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
Lebanon 24
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
23:00 | 2025-08-16
16/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
Lebanon 24
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
13:07 | 2025-08-16
16/08/2025 01:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير سلبيّ لـ"AI Overviews"... هذا ما تفعله ميزة غوغل الجديدة
Lebanon 24
تأثير سلبيّ لـ"AI Overviews"... هذا ما تفعله ميزة غوغل الجديدة
08:01 | 2025-08-16
16/08/2025 08:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مسبار فضائي صغير.. قد يكون مفتاحا لكشف أسرار الزمان والمكان
Lebanon 24
مسبار فضائي صغير.. قد يكون مفتاحا لكشف أسرار الزمان والمكان
04:00 | 2025-08-16
16/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!
Lebanon 24
يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!
03:00 | 2025-08-16
16/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-08-16
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
13:07 | 2025-08-16
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
08:01 | 2025-08-16
تأثير سلبيّ لـ"AI Overviews"... هذا ما تفعله ميزة غوغل الجديدة
04:00 | 2025-08-16
مسبار فضائي صغير.. قد يكون مفتاحا لكشف أسرار الزمان والمكان
03:00 | 2025-08-16
يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!
01:00 | 2025-08-16
علامات تدل على أن جهاز التلفزيون لديكم بحاجة لاستبدال.. تعرفوا إليها
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 08:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 08:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 08:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24