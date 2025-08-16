تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة

Advertisement

تعتزم تيك توك تحديث إرشادات مجتمعها، وهي القواعد التي تحكم المحتوى على المنصة ، هذه التحديثات التي ستدخل حيز التنفيذ في 13 أيلول 2025، تركز بشكل أساسي على تبسيط الصياغة وزيادة الوضوح، مع إدخال تغييرات ملحوظة في عدة مجالات، وتهدف التحديثات إلى تعزيز سيطرة تيك توك على المحتوى، وتخصيص تجربة المستخدم، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لسوقها التجاري.من أهم التغييرات هو التركيز على قواعد البث المباشر (TikTok LIVE) ، تُحمّل الإرشادات الجديدة منشئي المحتوى مسؤولية كاملة عن أي انتهاكات تحدث خلال البث، حتى لو كانت بسبب أدوات خارجية مثل الترجمة الآلية أو تطبيقات قراءة التعليقات ، بالإضافة إلى ذلك أعلنت المنصة صراحةً عن سياستها تجاه المحتوى التجاري، مؤكدة على ضرورة الإفصاح عنه، والأهم من ذلك ستقلل تيك توك من ظهور الفيديوهات التي توجه المستخدمين للشراء خارج المنصة، وذلك لدعم متجرها الخاص.وتكشف الإرشادات الجديدة عن نهج تيك توك المتزايد في تخصيص تجربة المستخدم ، فنتائج البحث والتعليقات لن تكون موحدة للجميع، بل ستُعرض بشكل مختلف لكل مستخدم بناءً على تاريخ مشاهداته وبحثه السابق، هذا يعني أن ما تراه أنت في قسم التعليقات أو نتائج البحث قد يختلف تمامًا عما يراه .وفيما يتعلق بمحتوى (AI)، تم تبسيط القواعد لتصبح أكثر شمولًا ، فبدلًا من حظر أنواع محددة من التزييف العميق، تمنع الإرشادات الجديدة المحتوى الذي يكون "مضللاً بشأن مسائل ذات أهمية عامة أو ضارًا بالأفراد".