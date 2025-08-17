Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نقلة نوعية.. أندرويد 16 يقترب

Lebanon 24
17-08-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1405750-638910483073403407.png
Doc-P-1405750-638910483073403407.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد هواتف أندرويد للحصول على نقلة نوعية قريبًا، مع إطلاق تحديث أندرويد 16 QPR2، الذي لا يقتصر على تحسينات شكلية أو إصلاحات تقنية، بل يَعِد بتحويل الهاتف إلى مساعد شخصي أكثر ذكاءً، إلى جانب حلول جديدة في الرقابة الأبوية.
Advertisement

التحديث المرتقب سيصل خلال الأسابيع المقبلة، حاملاً معه ميزات استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل المساعد الرقمي أكثر قدرة على تنفيذ المهام دون تدخل مباشر من المستخدم، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".

الميزة الأبرز في التحديث تتمثل في قدرة التطبيقات على مشاركة وظائفها الأساسية مع المساعد الذكي للهاتف.
 
بدلاً من مجرد ضبط منبه أو الاستعلام عن الطقس، سيكون بإمكان المستخدم أن يطلب من هاتفه: "اطلب بيتزا بيبروني" أو "احجز توصيلة إلى المطار"، ليقوم النظام بتنفيذ المهمة مباشرة من دون فتح التطبيق.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في طريقة استخدام الهواتف الذكية، إذ تجعل المساعد أكثر فاعلية واستباقية.

ولضمان الخصوصية، أضافت "غوغل" لوحة تحكم جديدة تمنح المستخدم حرية إدارة التطبيقات التي يمكنها تنفيذ أوامره نيابة عنه.
 
من جهة أخرى، عالج التحديث مشكلة شائعة تواجه العائلات المختلطة أو المنفصلة، والمتعلقة بمتطلبات الانضمام إلى "مجموعة عائلة غوغل" لإدارة أجهزة الأطفال.

التحديث الجديد يقدم خيار الإشراف المحلي، الذي يتيح للوالدين ضبط وقت الشاشة، وفلاتر المحتوى، وحدود استخدام التطبيقات عبر رقم تعريف شخصي فقط، من دون الحاجة لدمج حساباتهم الرقمية.

هذا التغيير يمنح الأسر مزيدًا من الخصوصية والمرونة، ويجعل الرقابة الأبوية أبسط وأكثر توافقًا مع واقع الحياة العائلية اليوم. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
نقلة نوعية لقطاع النقل البحري في لبنان: تقدم 4 درجات في تصنيف باريس
lebanon 24
17/08/2025 18:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب
lebanon 24
17/08/2025 18:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق روسي يحدث نقلة نوعية في علاج الاكتئاب والقلق.. كيف يتم ذلك؟
lebanon 24
17/08/2025 18:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية هو تأكيد أن لبنان يستعيد عافيته.. وكرامي: هذه المرحلة ستُعد نقلة نوعية
lebanon 24
17/08/2025 18:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:43 | 2025-08-17
06:42 | 2025-08-17
05:00 | 2025-08-17
02:00 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-16
15:30 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24