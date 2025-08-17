نقلة نوعية.. أندرويد 16 يقترب



التحديث المرتقب سيصل خلال الأسابيع المقبلة، حاملاً معه ميزات استباقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل المساعد الرقمي أكثر قدرة على تنفيذ المهام دون تدخل مباشر من المستخدم، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".



بدلاً من مجرد ضبط منبه أو الاستعلام عن الطقس، سيكون بإمكان المستخدم أن يطلب من هاتفه: "اطلب بيتزا بيبروني" أو "احجز توصيلة إلى "، ليقوم النظام بتنفيذ المهمة مباشرة من دون فتح التطبيق.



وتُعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في طريقة استخدام الهواتف الذكية، إذ تجعل المساعد أكثر فاعلية واستباقية.



ولضمان الخصوصية، أضافت " " لوحة تحكم جديدة تمنح المستخدم حرية إدارة التطبيقات التي يمكنها تنفيذ أوامره نيابة عنه.

من جهة أخرى، عالج التحديث مشكلة شائعة تواجه العائلات المختلطة أو المنفصلة، والمتعلقة بمتطلبات الانضمام إلى "مجموعة عائلة غوغل" لإدارة أجهزة الأطفال.



التحديث الجديد يقدم خيار الإشراف المحلي، الذي يتيح للوالدين ضبط وقت الشاشة، وفلاتر المحتوى، وحدود استخدام التطبيقات عبر رقم تعريف شخصي فقط، من دون الحاجة لدمج حساباتهم الرقمية.



هذا التغيير يمنح الأسر مزيدًا من الخصوصية والمرونة، ويجعل الرقابة الأبوية أبسط وأكثر توافقًا مع واقع الحياة العائلية اليوم. (العربية)