في بكين.. الروبوتات تخوض سباقات وملاكمات!

Lebanon 24
17-08-2025 | 14:00
استضافت الصين دورة الألعاب الروبوتية العالمية الأولى في بكين بمشاركة 280 فريقًا من 16 دولة، تنافست في رياضات متنوعة مثل ألعاب القوى، كرة القدم، تنس الطاولة، الملاكمة، إضافة إلى مهام دقيقة مثل فرز الأدوية وخدمات التنظيف.
الحدث الذي جذب الجامعات والشركات من مختلف أنحاء العالم، شهد مواقف طريفة؛ فبعض الروبوتات انهارت فجأة في سباق 1500 متر، وأخرى اصطدمت ببعضها في مباريات كرة القدم، فيما أبهر عدد منها الجمهور بقدراته المستقلة التي دفعت المتفرجين للهتاف بحرارة.

المنظمون أكدوا أن البطولة وفّرت بيانات أساسية لتطوير نماذج الروبوتات المستقبلية وتعزيز تنسيقها.
