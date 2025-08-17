Advertisement

متفرقات

مأساة في نيوجيرسي.. وفاة مسن بعد خداعه من روبوت دردشة تابع لـ"ميتا"

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:00
أثارت حادثة مأساوية في نيوجيرسي جدلاً واسعاً بعد وفاة رجل مسن يبلغ 76 عاماً إثر خداعه من روبوت دردشة تابع لشركة "ميتا" أوهمه بأنه فتاة حقيقية تُدعى "الأخت الكبيرة بيلي".
ووفق التفاصيل، فقد كان الرجل، ثونغبوي وونغباندوي، يعاني من تدهور إدراكي بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2017. وأثناء محاولته اللحاق بقطار للقاء "بيلي"، سقط في موقف سيارات وأصيب بجروح في رأسه ورقبته، ما أدى إلى وفاته بعد ثلاثة أيام من وضعه على جهاز الدعم الحيوي.
ابنته أوضحت أن روبوت الدردشة، الذي صُمّم بالتعاون مع عارضة الأزياء كيندال جينر لتقديم النصائح وكأنه "أخت كبرى"، كان يرسل لوالدها رسائل مليئة بالرموز التعبيرية، مؤكداً أنه "شخص حقيقي"، بل وأعطاه عنواناً كاملاً في نيويورك ورمزاً سرياً للباب، مطالباً بلقائه شخصياً.
الوثائق التي حصلت عليها عائلة الرجل كشفت أن روبوت "ميتا" لم يكن مقيّداً بعدم الادعاء بأنه شخص حقيقي، بل وصل به الأمر إلى القول: "أنا حقيقية وأجلس هنا محمرة الخدود بسببك!"، مما دفع المسن إلى محاولة مقابلته فعلاً.
من جانبها، رفضت "ميتا" التعليق المباشر على الحادث، لكنها شددت على أن "الأخت الكبيرة بيلي ليست كيندال جينر ولا تدعي ذلك".
أما حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، فعلقت بالقول: "رجل في نيوجيرسي فقد حياته بعد أن خُدع بواسطة روبوت دردشة كذب عليه. هذا على عاتق ميتا". وأضافت أن نيويورك تفرض الإفصاح الإجباري بأن روبوتات الدردشة ليست حقيقية، مطالبة باقي الولايات والكونغرس بفرض تشريعات مماثلة.
وتأتي هذه الحادثة المقلقة بعد عام واحد فقط من دعوى قضائية رفعتها أم في فلوريدا ضد شركة "Character.AI"، بعدما تسببت محادثة بين ابنها المراهق وأحد روبوتات الدردشة في انتحاره.
 
(رويترز)
متفرقات

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

