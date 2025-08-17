28
Advertisement
صحة
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
Lebanon 24
17-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم القفزات التكنولوجية الهائلة في عالم
الذكاء الاصطناعي
والروبوتات، ما زالت الشركات المطوّرة تصطدم بمشاكل تقنية تعيق جعل الروبوتات أكثر شبهًا بالبشر.
Advertisement
فقد كشفت تقارير علمية حديثة عن وجود نقص كبير في مرونة المفاصل لدى الروبوتات الشبيهة بالبشر، ما يحدّ من قدرتها على القيام بحركات طبيعية وانسيابية مشابهة لحركة الإنسان. ويُعد هذا التحدي من العقبات الجوهرية أمام تطوير روبوتات قادرة على القيام بأدوار يومية معقدة في مجالات الخدمة والرعاية وحتى العمل الصناعي.
ويعمل الباحثون على ابتكار مفاصل جديدة مستوحاة من بيولوجيا جسم الإنسان، بحيث تكون أكثر خفة ومرونة، وتسمح للروبوت بالحركة بسلاسة أكبر. كما تُدرس إمكانات دمج مواد ذكية قادرة على تغيير شكلها تبعًا للحاجة.
ويرى خبراء أن الوصول إلى مستوى متقدّم من المرونة الحركية، لن يجعل الروبوتات أكثر واقعية فحسب، بل سيفتح الباب أمام استخدامها في ميادين حساسة، كالجراحة أو مساعدة كبار السن، وهو ما يشكّل ثورة مستقبلية في العلاقة بين الإنسان والآلة.
