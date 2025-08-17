نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر

Advertisement

رغم القفزات التكنولوجية الهائلة في عالم والروبوتات، ما زالت الشركات المطوّرة تصطدم بمشاكل تقنية تعيق جعل الروبوتات أكثر شبهًا بالبشر.فقد كشفت تقارير علمية حديثة عن وجود نقص كبير في مرونة المفاصل لدى الروبوتات الشبيهة بالبشر، ما يحدّ من قدرتها على القيام بحركات طبيعية وانسيابية مشابهة لحركة الإنسان. ويُعد هذا التحدي من العقبات الجوهرية أمام تطوير روبوتات قادرة على القيام بأدوار يومية معقدة في مجالات الخدمة والرعاية وحتى العمل الصناعي.ويعمل الباحثون على ابتكار مفاصل جديدة مستوحاة من بيولوجيا جسم الإنسان، بحيث تكون أكثر خفة ومرونة، وتسمح للروبوت بالحركة بسلاسة أكبر. كما تُدرس إمكانات دمج مواد ذكية قادرة على تغيير شكلها تبعًا للحاجة.ويرى خبراء أن الوصول إلى مستوى متقدّم من المرونة الحركية، لن يجعل الروبوتات أكثر واقعية فحسب، بل سيفتح الباب أمام استخدامها في ميادين حساسة، كالجراحة أو مساعدة كبار السن، وهو ما يشكّل ثورة مستقبلية في العلاقة بين الإنسان والآلة.