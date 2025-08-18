يحمل الطفل 10 أشهر... روبوت برحم صناعية للحمل والولادة يثير الجدل!

Advertisement

أثار ابتكار كشفت عنه شركة "كايووا تكنولوجي" جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية، حيث أعلنت الشركة عن تطوير أول في العالم مزود برحم صناعية، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء.وروجت الفكرة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في ، حيث أوضح مؤسس الشركة تشي فنغ، أن الروبوت يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة، مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة سائل أمينوسي صناعي، وتغذيته عبر أنبوب يحاكي الحبل السري.وشهد المؤتمر أيضا عرض أول روبوت للتزاوج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجه لدمج بالتكنولوجيا الحيوية في مجالات متعددة.ويتوقع أن يطرح النموذج الأولي في الأسواق بحلول عام 2026، بسعر يقل عن 100 ألف يوان (نحو 13,900 دولار)، ويستهدف فئات الراغبين في تجنب الأعباء الجسدية للحمل أو من يواجهون مشكلات العقم.وأحدث الإعلان انقساما بين من اعتبره بارقة أمل للطب الإنجابي، ومن حذر من تداعياته الأخلاقية والقانونية.وأفاد تشانغ أن المشروع قيد مع السلطات في مقاطعة غوانغدونغ، لبحث الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب.يذكر أن فكرة الأرحام الصناعية ليست جديدة، إذ نجح باحثون عام 2017 في بفيلادلفيا في رعاية جنين خروف في "حقيبة حيوية" حتى اكتمال نموه، لكن الخبراء يرون أن الانتقال من دعم الأجنة في مراحل متأخرة إلى الحمل الكامل لا يزال تحديا علميا كبيرا.