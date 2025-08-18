Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يحمل الطفل 10 أشهر... روبوت برحم صناعية للحمل والولادة يثير الجدل!

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1406023-638911132088174250.jpeg
Doc-P-1406023-638911132088174250.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار ابتكار كشفت عنه شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية، حيث أعلنت الشركة عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعية، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء.
Advertisement

وروجت الفكرة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين، حيث أوضح مؤسس الشركة تشانغ تشي فنغ، أن الروبوت يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة، مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة سائل أمينوسي صناعي، وتغذيته عبر أنبوب يحاكي الحبل السري.

وشهد المؤتمر أيضا عرض أول روبوت للتزاوج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجه الصين لدمج الذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا الحيوية في مجالات متعددة.

ويتوقع أن يطرح النموذج الأولي في الأسواق بحلول عام 2026، بسعر يقل عن 100 ألف يوان (نحو 13,900 دولار)، ويستهدف فئات الراغبين في تجنب الأعباء الجسدية للحمل أو من يواجهون مشكلات العقم.

وأحدث الإعلان انقساما بين من اعتبره بارقة أمل للطب الإنجابي، ومن حذر من تداعياته الأخلاقية والقانونية.

وأفاد تشانغ أن المشروع قيد النقاش مع السلطات في مقاطعة غوانغدونغ، لبحث الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب.

يذكر أن فكرة الأرحام الصناعية ليست جديدة، إذ نجح باحثون عام 2017 في مستشفى الأطفال بفيلادلفيا في رعاية جنين خروف في "حقيبة حيوية" حتى اكتمال نموه، لكن الخبراء يرون أن الانتقال من دعم الأجنة في مراحل متأخرة إلى الحمل الكامل لا يزال تحديا علميا كبيرا.
مواضيع ذات صلة
"فيسبوك" تشن حملة تطهير كبرى: حذف 10 ملايين حساب خلال 6 أشهر
lebanon 24
18/08/2025 12:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ببطن مسطح.. دانييلا رحمة تُثير الجدل في آخر منشور لها هل ردت على خبر حملها؟ (صور)
lebanon 24
18/08/2025 12:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ابتكار غريب في الصين.. روبوت قادر على "الحمل" والولادة!
lebanon 24
18/08/2025 12:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ولادة طفل بحالة "الطفل الشمعي" النادرة في مستشفى مصري
lebanon 24
18/08/2025 12:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:42 | 2025-08-18
23:30 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-17
16:30 | 2025-08-17
16:20 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24