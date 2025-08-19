28
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
"ديب سيك" تطلق تحديث V3.1 للذكاء الاصطناعي.. مع قدرة استيعاب أكبر
Lebanon 24
19-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة
الذكاء الاصطناعي
الصينية
الناشئة "ديب سيك"، الثلاثاء، إطلاق الإصدار الجديد "V3.1"، الذي يأتي كتحسين لنموذجها السابق "V3"، ويتميّز بقدرة أكبر على استيعاب المعلومات لكل استعلام، ما يسمح بإجراء محادثات أطول وتحسين الذاكرة الافتراضية للنموذج.
Advertisement
وأوضحت الشركة، عبر منشور على مجموعتها الرسمية على تطبيق "WeChat"، أن التحديث يتيح تجربة محسّنة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، ولم تُنشر وثائق فنية على المنصات الرئيسية مثل "Hugging Face".
ويأتي هذا التحديث في سياق منافسة شديدة بين الشركات الصينية والأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سبق أن أثار نموذج "R1" إعجاب العالم بتفوقه على نماذج غربية في عدة معايير، بينما تأجل إطلاق خليفته "R2" بسبب مشكلات تتعلق بالرقائق والتطوير.
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تطلق نموذجاً جديداً لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"غوغل" تطلق نموذجاً جديداً لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
19/08/2025 23:30:38
19/08/2025 23:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ابي المنى: ما حدث في السويداء مؤسف ويدل على عدم قدرة الدولة على استيعاب مكونات شعبها
Lebanon 24
ابي المنى: ما حدث في السويداء مؤسف ويدل على عدم قدرة الدولة على استيعاب مكونات شعبها
19/08/2025 23:30:38
19/08/2025 23:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
Lebanon 24
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
19/08/2025 23:30:38
19/08/2025 23:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يشعل أكبر موجة خلق ثروة في التاريخ المعاصر
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يشعل أكبر موجة خلق ثروة في التاريخ المعاصر
19/08/2025 23:30:38
19/08/2025 23:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
Lebanon 24
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
16:00 | 2025-08-19
19/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيق روسي يستقطب 18 مليون مستخدم.. تعرفوا اليه
Lebanon 24
تطبيق روسي يستقطب 18 مليون مستخدم.. تعرفوا اليه
08:21 | 2025-08-19
19/08/2025 08:21:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟
Lebanon 24
كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟
04:33 | 2025-08-19
19/08/2025 04:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من يوتيوب ميوزيك تقترح الأغاني يوميًا بناءً على تفضيلاتك
Lebanon 24
ميزة جديدة من يوتيوب ميوزيك تقترح الأغاني يوميًا بناءً على تفضيلاتك
02:20 | 2025-08-19
19/08/2025 02:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
00:19 | 2025-08-19
19/08/2025 12:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
16:40 | 2025-08-18
18/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-08-19
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
08:21 | 2025-08-19
تطبيق روسي يستقطب 18 مليون مستخدم.. تعرفوا اليه
04:33 | 2025-08-19
كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟
02:20 | 2025-08-19
ميزة جديدة من يوتيوب ميوزيك تقترح الأغاني يوميًا بناءً على تفضيلاتك
00:19 | 2025-08-19
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
23:00 | 2025-08-18
بهذه العلامات تكشف الصوت المزيف بالذكاء الاصطناعي!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 23:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 23:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 23:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24