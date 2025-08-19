Advertisement

متفرقات

"ديب سيك" تطلق تحديث V3.1 للذكاء الاصطناعي.. مع قدرة استيعاب أكبر

Lebanon 24
19-08-2025 | 14:00
أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك"، الثلاثاء، إطلاق الإصدار الجديد "V3.1"، الذي يأتي كتحسين لنموذجها السابق "V3"، ويتميّز بقدرة أكبر على استيعاب المعلومات لكل استعلام، ما يسمح بإجراء محادثات أطول وتحسين الذاكرة الافتراضية للنموذج.
وأوضحت الشركة، عبر منشور على مجموعتها الرسمية على تطبيق "WeChat"، أن التحديث يتيح تجربة محسّنة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، ولم تُنشر وثائق فنية على المنصات الرئيسية مثل "Hugging Face".

ويأتي هذا التحديث في سياق منافسة شديدة بين الشركات الصينية والأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سبق أن أثار نموذج "R1" إعجاب العالم بتفوقه على نماذج غربية في عدة معايير، بينما تأجل إطلاق خليفته "R2" بسبب مشكلات تتعلق بالرقائق والتطوير.
