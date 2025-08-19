28
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
Lebanon 24
19-08-2025
|
16:00
كشف خبراء الأمن السيبراني عن أسلوب احتيالي جديد يستخدم أحد أحرف اللغة
اليابانية
"ん" في الروابط، لجعل المواقع المزيفة تبدو كأنها أصلية، بهدف سرقة بيانات المستخدمين عبر رسائل بريدية تحتوي على روابط مضللة.
ووفق تقرير موقع "BleepingComputer"، يُظهر الرابط المزيف وكأنه تابع للموقع الرسمي، لكنه يعيد التوجيه سرًا إلى مواقع مزروعة ببرامج ضارة قد تسرق بيانات الدخول والمعلومات المالية أو تمنح المتسللين السيطرة الكاملة عن بعد.
ويستهدف هذا المخطط خصوصاً مستخدمي موقع "بوكينغ"، فيما حذّر الخبراء من الضغط المباشر على الروابط، ونصحوا بالتحقق يدوياً من الموقع أو التطبيق الرسمي، وتمرير مؤشر الفأرة فوق الروابط قبل النقر للتأكد من وجهتها الفعلية، مع تحديث المتصفحات باستمرار لتقليل مخاطر الهجمات.
