تكنولوجيا وعلوم

على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:35
أعلنت شركة ميتا عن إطلاق ميزة الدبلجة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتصبح متاحة عالميًا اعتبارًا من اليوم على منصتي فيسبوك وإنستاغرام، بحسب بيان رسمي للشركة.
وتُمكّن الخاصية ناشري مقاطع Reels القصيرة من تحويل أصواتهم إلى لغة أخرى مع مزامنة حركة الشفاه، وهي التقنية التي كشف عنها مارك زوكربيرغ لأول مرة خلال مؤتمر Meta Connect 2024.

وتقتصر الخدمة حاليًا على الترجمة الصوتية بين الإنجليزية والإسبانية فقط، على أن تُضاف لغات جديدة تدريجيًا.

وفي المرحلة الأولى، ستكون الميزة متاحة لصانعي المحتوى في فيسبوك ممن يملكون أكثر من ألف متابع، بينما يمكن لأي حساب عام على إنستاغرام استخدامها.

وتعمل الأداة على تدريب النموذج الذكي على صوت المستخدم الأصلي، ثم توليد مسار صوتي مترجم يحاكي نبرته، مع خيار إضافة تقنية مزامنة الشفاه لمطابقة حركة الفم مع الترجمة.

وتتيح المنصة معاينة النتيجة قبل النشر، ويظهر للمشاهدين إشعار بأن الصوت مترجم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت ميتا أن الميزة تعمل بنحو أفضل مع مقاطع الفيديو التي يظهر فيها المتحدث أمام الكاميرا، ناصحةً بتجنب تغطية الفم أو إضافة موسيقى خلفية عالية، كما تدعم الميزة حتى شخصين في المقطع، شرط عدم تداخل أصواتهما.

وتسعى الشركة من خلال هذه الأداة إلى مساعدة صناع المحتوى في توسيع قاعدة جمهورهم خارج حدود لغتهم الأصلية، إذ أضافت أداة لقياس أداء المقاطع بحسب اللغة المترجمة إليها.

