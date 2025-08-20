30
بسعر منافس ومواصفات قوية… Honor تكشف عن هاتفها الجديد X7c (فيديو)
كشفت شركة Honor عن هاتفها الجديد، الذي يُتوقع أن يحقق مبيعات مرتفعة بفضل مواصفاته الجيدة وسعره التنافسي.
يحمل الهاتف الجديد Honor X7c هيكلًا مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP64، ويأتي بأبعاد 166.9×76.8×8.2 ملم، ووزن 193 غرامًا.
أما الشاشة، فهي من نوع TFT LCD بمقاس 6.8 بوصة، ودقة 2412×1080 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز، سطوع 850 شمعة/م²، وكثافة حوالي 389 بيكسل لكل إنش.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14" مع واجهات MagicOS 8، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وحصل على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واط.
أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها
Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي تجعل دراسة الطلاب أكثر تفاعلية وفعالية… تعرّف عليها
03:42 | 2025-08-20
20/08/2025 03:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... جميع إصدارات آيفون 17 ستُصنَّع في الهند
Lebanon 24
لأول مرة... جميع إصدارات آيفون 17 ستُصنَّع في الهند
01:37 | 2025-08-20
20/08/2025 01:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
على فيسبوك وإنستاغرام... ميتا تطرح ميزة الدبلجة الصوتية بالذكاء الاصطناعي
23:35 | 2025-08-19
19/08/2025 11:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتفادي غرامات أوروبية.. غوغل تغيّر سياسات متجر "Play Store"
Lebanon 24
لتفادي غرامات أوروبية.. غوغل تغيّر سياسات متجر "Play Store"
23:00 | 2025-08-19
19/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
Lebanon 24
تحذير.. مجرمو الإنترنت يستخدمون أحرفاً يابانية لخداع مستخدمي "بوكينغ"
16:00 | 2025-08-19
19/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
