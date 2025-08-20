بسعر منافس ومواصفات قوية… Honor تكشف عن هاتفها الجديد X7c (فيديو)

Advertisement

كشفت شركة Honor عن هاتفها الجديد، الذي يُتوقع أن يحقق مبيعات مرتفعة بفضل مواصفاته الجيدة وسعره التنافسي.يحمل الهاتف الجديد Honor X7c هيكلًا مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP64، ويأتي بأبعاد 166.9×76.8×8.2 ملم، ووزن 193 غرامًا.أما الشاشة، فهي من نوع TFT LCD بمقاس 6.8 بوصة، ودقة 2412×1080 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز، سطوع 850 شمعة/م²، وكثافة حوالي 389 بيكسل لكل إنش.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14" مع واجهات MagicOS 8، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت.كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وحصل على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واط.