لأول مرة... جميع إصدارات آيفون 17 ستُصنَّع في الهند

تكنولوجيا وعلوم
لأول مرة... جميع إصدارات آيفون 17 ستُصنَّع في الهند
Lebanon 24
20-08-2025
|
01:37
تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة آيفون 17 الشهر المقبل، وفي خطوة غير مسبوقة، كشفت وكالة
بلومبرغ
أن جميع الإصدارات الأربعة من السلسلة ستُصنَّع في
الهند
، على أن تُشحن الأجهزة المخصصة للسوق
الأمريكية
مباشرةً من هناك عند الإطلاق لأول مرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع آبل لخطوط إنتاجها داخل الهند عبر خمسة مصانع، من بينها مصنعان افتُتحا حديثًا، في مسعى لتقليل الاعتماد على
الصين
في تصنيع
أجهزة آيفون
للأسواق العالمية، خصوصًا السوق الأميركية.
ويشير التقرير إلى أن مجموعة
تاتا
الهندية
، ومقرها مومباي، ستتولى إنتاج ما يصل إلى نصف هواتف آيفون المصنعة في الهند خلال العامين المقبلين، إلى جانب شريك آبل التقليدي فوكسكون عبر مركزها الإنتاجي في بنغالور.
ومن المتوقع أن تكشف آبل النقاب عن سلسلة آيفون 17 في أيلول المقبل،
وسوف
تشمل الإصدارات المعتادة: هاتف آيفون 17 الأساسي إلى جانب إصداري برو وبرو
ماكس
مع احتمالية طرح نسخة أنحف وأعلى سعرًا تحت اسم آيفون آير.
وأما إصدار آيفون 17e الاقتصادي، فمن المرجح طرحه في أوائل عام 2026 أسوةً بما حدث مع آيفون 16e مطلع العام الجاري.
تابع
