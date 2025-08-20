لأول مرة... جميع إصدارات آيفون 17 ستُصنَّع في الهند

Advertisement

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع آبل لخطوط إنتاجها داخل الهند عبر خمسة مصانع، من بينها مصنعان افتُتحا حديثًا، في مسعى لتقليل الاعتماد على في تصنيع للأسواق العالمية، خصوصًا السوق الأميركية.ويشير التقرير إلى أن مجموعة ، ومقرها مومباي، ستتولى إنتاج ما يصل إلى نصف هواتف آيفون المصنعة في الهند خلال العامين المقبلين، إلى جانب شريك آبل التقليدي فوكسكون عبر مركزها الإنتاجي في بنغالور.ومن المتوقع أن تكشف آبل النقاب عن سلسلة آيفون 17 في أيلول المقبل، تشمل الإصدارات المعتادة: هاتف آيفون 17 الأساسي إلى جانب إصداري برو وبرو مع احتمالية طرح نسخة أنحف وأعلى سعرًا تحت اسم آيفون آير.وأما إصدار آيفون 17e الاقتصادي، فمن المرجح طرحه في أوائل عام 2026 أسوةً بما حدث مع آيفون 16e مطلع العام الجاري.