قريباً.. Realme تطلق واحدا من أفضل هواتف أندرويد

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث المواصفات وسرعة الأداء وقدرات التصوير.



شاشته أتت OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2800) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م، وكثافتها 453 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة. وحصل هاتف "P4 Pro" على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP65 و IP66، أبعاده (162.3/76.2/7.7) ملم، وزنه 189 غ.شاشته أتت OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2800) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م، وكثافتها 453 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Realme UI 6.0 قابلة للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأماية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 60 .



دعمته Realme أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وزوّدته ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)