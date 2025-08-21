Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. Realme تطلق واحدا من أفضل هواتف أندرويد

Lebanon 24
21-08-2025 | 00:00
تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث المواصفات وسرعة الأداء وقدرات التصوير.
 
وحصل هاتف "P4 Pro" على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP65 و IP66، أبعاده (162.3/76.2/7.7) ملم، وزنه 189 غ.
شاشته أتت OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2800) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م، وكثافتها 453 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Realme UI 6.0 قابلة للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأماية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية.

دعمته Realme أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وزوّدته ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)

