ذكاء اصطناعي يقرأ أفكارك.. غوغل تكشف عن بيكسل 10



Advertisement

يعزز توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في هواتف بيكسل 10 الأربعة جهود غوغل لتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحدث تغييرا جذريا في المجتمع. كشفت الأميركية النقاب عن من الهواتف الذكية بيكسل تحتوي على مجموعة أكبر من تطبيقات المصممة للقيام بكل شيء بدءا من استدعاء المعلومات الحيوية المخزنة على الجهاز وحتى المساعدة في تحسين الصور التي يلتقطها الهاتف.يعزز توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في هواتف بيكسل 10 الأربعة جهود غوغل لتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحدث تغييرا جذريا في المجتمع.

وللاستقادة من المعالج الأكثر تطورا في هواتف بيكسل 10، تقدم غوغل خاصية ذكاء اصطناعي جديدة تسمى ماجيك كيوي. وصممت هذه الخاصية لتكون بمثابة قارئ رقمي للأفكار، حيث تجمع تلقائيا المعلومات المخزنة على الأجهزة وتعرضها عند الحاجة.

و ستأتي هواتف بيكسل 10 أيضًا مزودة بخاصية معاينة لاستخدام أداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى كاميرا والتي تقترح تلقائيًا أفضل زاوية تأطير وإضاءة أثناء توجيه العدسة نحو الهدف. (سكاي نيوز عربية)