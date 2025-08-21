31
تكنولوجيا وعلوم
ذكاء اصطناعي يقرأ أفكارك.. غوغل تكشف عن بيكسل 10
Lebanon 24
21-08-2025
|
02:47
A-
A+
كشفت
شركة التكنولوجيا
الأميركية
غوغل
النقاب عن
مجموعة جديدة
من الهواتف الذكية بيكسل تحتوي على مجموعة أكبر من تطبيقات
الذكاء الاصطناعي
المصممة للقيام بكل شيء بدءا من استدعاء المعلومات الحيوية المخزنة على الجهاز وحتى المساعدة في تحسين الصور التي يلتقطها الهاتف.
يعزز توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في هواتف بيكسل 10 الأربعة جهود غوغل لتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحدث تغييرا جذريا في المجتمع.
وللاستقادة من المعالج الأكثر تطورا في هواتف بيكسل 10، تقدم غوغل خاصية ذكاء اصطناعي جديدة تسمى ماجيك كيوي. وصممت هذه الخاصية لتكون بمثابة قارئ رقمي للأفكار، حيث تجمع تلقائيا المعلومات المخزنة على الأجهزة وتعرضها عند الحاجة.
و ستأتي هواتف بيكسل 10 أيضًا مزودة بخاصية معاينة لاستخدام أداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى كاميرا
كوتش
والتي تقترح تلقائيًا أفضل زاوية تأطير وإضاءة أثناء توجيه العدسة نحو الهدف. (سكاي نيوز عربية)
