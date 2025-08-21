28
أبل تطلق ميزات جديدة لتسهيل إدارة الرسائل النصية… تعرفوا إليها
Lebanon 24
21-08-2025
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه مستخدمو iOS مشكلة شائعة تتعلق بنسيان الرسائل النصية غير المكتملة، ولحل هذه المسألة يقدم تحديث iOS 26 ميزة جديدة لتسهيل العثور على هذه الرسائل.
في
الإصدار التجريبي
العام من iOS 26 يمكن تصفية الرسائل حسب المسودات من خلال فتح تطبيق الرسائل ثم الضغط على القائمة في الزاوية
العليا
اليمنى واختيار "المسودات" ضمن "التصفية حسب" ويعرض صندوق الرسائل المسودات فقط لتسهيل البحث كما تتوفر فلاتر أخرى مثل "الإرسال لاحقًا" للرسائل المجدولة و"غير مقروء" للرسائل التي لم تُقرأ، وتظهر هذه الفلاتر فقط عند وجود رسائل مرتبطة وتعمل مع iMessage ورسائل RCS/SMS لأجهزة أندرويد.
يشمل iOS 26 أيضًا تعزيزًا أمنيًا عند إرسال الرسائل بين آيفون وأندرويد عبر RCS حيث يطبق التشفير الشامل ليجعل الرسائل أكثر أمانًا ما يعالج ثغرة قديمة ويجعل التراسل بين الأجهزة أكثر حماية
