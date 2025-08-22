Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة استرجاع الرسائل في Outlook.. كيف تعمل ومتى تفشل؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 01:00
A-
A+

Doc-P-1407630-638914442997793328.jpg
Doc-P-1407630-638914442997793328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استرجاع الرسائل في outlook هي ميزة تتيح لك سحب رسالة تم إرسالها بالخطأ، لكنها لا تعمل دائمًا، وتعتمد فعاليتها على ظروف محددة.
Advertisement

خطوات الاسترجاع:

افتح Outlook على سطح المكتب.

اذهب إلى مجلد "العناصر المرسلة".

افتح الرسالة المراد استرجاعها.

من تبويب "رسالة"، اختر "الإجراءات" > "استعادة هذه الرسالة".

اختر أحد الخيارين:

حذف النسخ غير المقروءة.

حذف النسخ واستبدالها برسالة جديدة.

اضغط "موافق"، ويمكنك تفعيل خيار إعلامك بالنجاح أو الفشل.

متى تفشل عملية الاسترجاع؟

إذا فتح المستلم الرسالة بالفعل (حتى في المعاينة).

إذا لم يكن المستلم يستخدم Outlook أو خارج مؤسستك.

إذا كانت هناك قواعد تلقائية تنقل الرسائل إلى مجلدات أخرى.

نصيحة لتجنب الأخطاء:

فعّل تأخير إرسال الرسائل في إعدادات Outlook (حتى 120 دقيقة) لمنح نفسك وقتًا لمراجعة البريد قبل إرساله فعليًا. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. "واتس آب" يختبر ميزة جديدة
lebanon 24
22/08/2025 12:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سليم عون: الحكومة لم تبدأ بوضع أي خطة لتكوين الاموال سواء عبر استرجاع الاموال المنهوبة أو تحميل المسؤولية لمن صرفها أو أهدرها
lebanon 24
22/08/2025 12:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أمام لحظة الحسم: هل سيقاتل؟ ومَن ومتى؟
lebanon 24
22/08/2025 12:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: هناك احتمال نسبته 25 في المئة بأن تفشل القمة مع بوتين
lebanon 24
22/08/2025 12:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2025-08-22
23:00 | 2025-08-21
16:07 | 2025-08-21
15:29 | 2025-08-21
13:05 | 2025-08-21
10:16 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24