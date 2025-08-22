ميزة استرجاع الرسائل في Outlook.. كيف تعمل ومتى تفشل؟

Advertisement

استرجاع الرسائل في هي ميزة تتيح لك سحب رسالة تم إرسالها بالخطأ، لكنها لا تعمل دائمًا، وتعتمد فعاليتها على ظروف محددة.خطوات الاسترجاع:افتح Outlook على سطح المكتب.اذهب إلى مجلد "العناصر المرسلة".افتح الرسالة المراد استرجاعها.من تبويب "رسالة"، اختر "الإجراءات" > "استعادة هذه الرسالة".اختر أحد الخيارين:حذف النسخ غير المقروءة.حذف النسخ واستبدالها برسالة جديدة.اضغط "موافق"، ويمكنك تفعيل خيار إعلامك بالنجاح أو الفشل.متى تفشل عملية الاسترجاع؟إذا فتح المستلم الرسالة بالفعل (حتى في المعاينة).إذا لم يكن المستلم يستخدم Outlook أو خارج مؤسستك.إذا كانت هناك قواعد تلقائية تنقل الرسائل إلى مجلدات أخرى.نصيحة لتجنب الأخطاء:فعّل تأخير إرسال الرسائل في إعدادات Outlook (حتى 120 دقيقة) لمنح نفسك وقتًا لمراجعة البريد قبل إرساله فعليًا. (اليوم السابع)