تكنولوجيا وعلوم

ChatGPT يتجاوز ملياري دولار من إنفاق المستخدمين عبر الهواتف

Lebanon 24
22-08-2025 | 03:00
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة Appfigures المتخصصة في تحليلات التطبيقات، أن إنفاق المستخدمين العالمي على تطبيق ChatGPT على الهواتف الذكية تجاوز ملياري دولار أمريكي منذ إطلاقه في أيار 2023.
وبحسب التقرير، فإن هذا الرقم يعادل نحو 30 ضعفًا إجمالي إنفاق التطبيقات المنافسة مثل Claude وCopilot وGrok طوال فترة وجودها.

وحقق تطبيق ChatGPT إيرادات بلغت 1.35 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو 2025، بزيادة سنوية قدرها 673% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 174 مليون دولار فقط. ويبلغ متوسط الإيرادات الشهرية الحالية للتطبيق نحو 193 مليون دولار.

في المقابل، لم تتجاوز إيرادات أقرب المنافسين، مثل تطبيق Grok التابع لشركة xAI، حاجز 25.6 مليون دولار خلال العام، مع متوسط شهري يُقدر بـ3.6 مليون دولار فقط.

ويُظهر التقرير أن الولايات المتحدة تمثل أكبر سوق لإنفاق المستخدمين على التطبيق، بنسبة 38% من إجمالي العائدات، تليها ألمانيا بنسبة 5.3%.

كما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق ChatGPT عالميًا نحو 690 مليون مرة، مقارنة بـ39.5 مليون مرة فقط لتطبيق Grok.

وتعكس هذه الأرقام تفوق ChatGPT على منافسيه في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة، وسط اهتمام متزايد من المستخدمين بهذه التقنية. (اليوم السابع)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24