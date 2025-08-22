قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة

تستعد شركة Lava لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهزته بمواصفات وقدرات تصوير ممتازة.

وحصل هاتف Lava Play Ultra على هيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (162.1/75.4/7.8) ملم، وزنه 182 غ.



شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م، وكثافتها تعادل 395 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعاها عبر شرائح microSDXC.

كاميرا الهاتف الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (64+5) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 13 ميغابيكسل.



زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)