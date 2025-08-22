Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة

Lebanon 24
22-08-2025 | 07:32
تستعد شركة Lava الهندية لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهزته بمواصفات وقدرات تصوير ممتازة.
وحصل هاتف Lava Play Ultra على هيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (162.1/75.4/7.8) ملم، وزنه 182 غ.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م، وكثافتها تعادل 395 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعاها عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرا الهاتف الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (64+5) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 13 ميغابيكسل.

زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط. (روسيا اليوم)
