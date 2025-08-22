Advertisement

متفرقات

500 كيلومتر بشحنة واحدة.. تاكسي كهربائي من "أتوم"

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:00
كشفت شركة "أتوم" الروسية عن نسخة مطوّرة من سيارتها الكهربائية المحلية، خُصّصت للعمل ضمن أساطيل سيارات الأجرة، لتجمع بين الكفاءة والأداء العالي مع مراعاة احتياجات شركات النقل والمؤسسات.

تأتي السيارة في إصدار رباعي المقاعد، مع وعد بانضمام قريب لطراز آخر بثلاثة مقاعد، وكلاهما موجّه للاستخدام ضمن أساطيل التاكسي. وتتميز السيارة بقدرتها على قطع مسافة 500 كيلومتر بشحنة واحدة، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، والتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ فقط. كما زُوّدت السيارة ببطارية بسعة 77 كيلوواط/ساعة يمكن شحنها لمسافة 100 كم خلال 8 دقائق فقط، ما يعزز من كفاءة تشغيل الأساطيل.
ويجري حاليًا تطوير مفهوم خاص لمحطات الشحن داخل أساطيل التاكسي، يتيح للسائقين الاستفادة من أسعار مخفضة، إضافة إلى خدمات الصيانة التقنية والفحوص الطبية الدورية. أما بالنسبة للمالكين الأفراد، فستُقدَّم خدمة "الكونسيرج"، التي تتيح استلام السيارة لإجراء الصيانة دون حاجة المالك للحضور.

وبحسب ما أعلنت القناة الرسمية للشركة على "تليغرام"، من المقرر أن يبدأ الإنتاج التسلسلي لسيارة "أتوم" عام 2025، بعد أن انطلق مشروع تطويرها في عام 2021.

وكانت سيارة "أتوم" الكهربائية المخصصة للتاكسي قد عُرِضت لأول مرة في خريف 2023 خلال مؤتمر "تاكسي" في سوتشي جنوب روسيا، لكنها كانت آنذاك باللون الأبيض مع شريط أصفر على الجانبين. والآن أصبحت السيارة الكهربائية بالكامل باللون الأصفر مع سقف وأعمدة لامعة باللون الأسود، وظهرت على الأبواب الأمامية كتابة: "هذا تاكسي كهربائي. هادئ ومريح".

مواصفات السيارة الكهربائية:
- الأبعاد: 3995 × 1780 × 1615 مللمتر
- ارتفاع الأرضية (الخلوص): 170 مللمتر
- نصف قطر الدوران: 4.9 متر
- عجلات متوفرة بأقطار من 17 إلى 19 بوصة، سيتم إنتاجها محليًا في روسيا
- محرك كهربائي بقوة 204 حصان مثبت على المحور الخلفي
- مزودة بمأخذين للشحن من النوعين Type 2 و GB/T

تؤكد سيارة "أتوم" الكهربائية الجديدة عزم روسيا على تطوير أساطيل نقل صديقة للبيئة، تجمع بين الأداء والراحة، مع تقديم حلول مبتكرة لتسهيل صيانة المركبات وتشغيلها بكفاءة عالية.
 
 
(روسيا اليوم)
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

