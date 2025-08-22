شركة ألمانية تستحوذ على متصفح كروم.. لهذا السبب!

Advertisement

أصبحت المؤسسة غير الربحية التي تقف وراء "إيكوزيا" (Ecosia)، ومقرها ، أحدث جهة تقدّم عرضًا للاستحواذ على متصفح " كروم". لكن عرضها جاء مختلفًا عن المعتاد، إذ لم يتضمن مبلغًا ماليًا مباشرًا، بل اقترح تحويل "كروم" إلى ربحية.وبحسب ، ستتولى "إيكوزيا" المسؤولية التشغيلية للمتصفح لمدة عشر سنوات، بينما ستحتفظ "غوغل" بحقوق . وتقترح المؤسسة تخصيص نحو 60% من أرباح "كروم" لمشاريع بيئية ومناخية، مثل زراعة الأشجار في المناطق الأكثر تضررًا من التغير المناخي، ودعم المجتمعات المحلية. أما النسبة المتبقية (40%) فستعود إلى غوغل.وتتوقع "إيكوزيا" أن يحقق "كروم" أرباحًا تصل إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما يجعل العائد الذي ستحصل عليه غوغل كبيرًا رغم الطابع غير الربحي للمقترح.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم غرابتها، قد تكون مفيدة لغوغل من الناحية المالية والإعلامية، إذ ستُظهرها كطرف داعم لقضايا البيئة بدلًا من شركة محتكرة. وتأتي هذه التطورات بينما ينتظر أن يصدر قاضٍ أميركي هذا الشهر حكمًا قد يجبر “غوغل” على التخلي عن “كروم”، بعد إدانتها سابقًا باحتكار سوق محركات البحث.