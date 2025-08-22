Advertisement

متفرقات

شركة ألمانية تستحوذ على متصفح كروم.. لهذا السبب!

Lebanon 24
22-08-2025 | 23:00
أصبحت المؤسسة غير الربحية التي تقف وراء محرك البحث "إيكوزيا" (Ecosia)، ومقرها ألمانيا، أحدث جهة تقدّم عرضًا للاستحواذ على متصفح "غوغل كروم". لكن عرضها جاء مختلفًا عن المعتاد، إذ لم يتضمن مبلغًا ماليًا مباشرًا، بل اقترح تحويل "كروم" إلى مؤسسة غير ربحية.
وبحسب العرض، ستتولى "إيكوزيا" المسؤولية التشغيلية للمتصفح لمدة عشر سنوات، بينما ستحتفظ "غوغل" بحقوق الملكية الفكرية. وتقترح المؤسسة تخصيص نحو 60% من أرباح "كروم" لمشاريع بيئية ومناخية، مثل زراعة الأشجار في المناطق الأكثر تضررًا من التغير المناخي، ودعم المجتمعات المحلية. أما النسبة المتبقية (40%) فستعود إلى غوغل.

وتتوقع "إيكوزيا" أن يحقق "كروم" أرباحًا تصل إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما يجعل العائد الذي ستحصل عليه غوغل كبيرًا رغم الطابع غير الربحي للمقترح.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم غرابتها، قد تكون مفيدة لغوغل من الناحية المالية والإعلامية، إذ ستُظهرها كطرف داعم لقضايا البيئة بدلًا من شركة محتكرة. وتأتي هذه التطورات بينما ينتظر أن يصدر قاضٍ أميركي هذا الشهر حكمًا قد يجبر “غوغل” على التخلي عن “كروم”، بعد إدانتها سابقًا باحتكار سوق محركات البحث.
 
(العربية)
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

Privacy policy
