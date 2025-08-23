خلال الصيف.. اعتمدوا هذه الإجراءات للحد من ارتفاع درجات حرارة الكمبيوتر

Advertisement

خلال أشهر الصيف الحارة، يشعر بالحرارة تمامًا مثلك؛ فعندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، تعمل المراوح والمبردات بجهد أكبر لضمان عدم ارتفاع حرارة مكونات الجهاز.ومع ذلك، حتى جهاز الكمبيوتر الجيد التهوية قد يعمل بدرجة حرارة وضوضاء أعلى من المعتاد، وفي بعض الحالات، قد تكون درجة حرارة الغرفة المرتفعة كافية للتسبب في توقف الكمبيوتر عن العمل أثناء جلسات اللعب الطويلة.لذلك، يوصي الخبراء بشدة بإجراء هذه التعديلات البسيطة لضمان استمرار عمل الكمبيوتر بشكل طبيعي وخالٍ من المتاعب خلال ذروة حرارة الصيف.تنظيف الغباريمكن أن يؤثر تراكم الغبار على الفلاتر وفتحات سحب الهواء والمشعات في كفاءة تبريد جهاز الكمبيوتر، إذ يقيّد تدفق الهواء ويؤدي إلى احتباس الحرارة داخل العلبة.وتصبح هذه المشكلة أكثر وضوحًا خلال فصل الصيف، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أعلى من المعتاد.لذلك، ابدأ بإزالة فلاتر الغبار وغسلها، ثم امسح شفرات المروحة المتسخة بقطعة قماش مبللة، واستخدم الهواء المضغوط لإخراج الغبار والأوساخ من مشتتات الحرارة والمشعات.يضمن هذا سهولة حركة الهواء في المراوح؛ ما يساعد على خفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات خلال فصل الصيف.تحسين تدفق الهواءوإذا لم يتم ضبط مراوح هيكل الجهاز بشكل صحيح، فقد ينتهي بك الأمر بضغط هواء سالب بدلًا من الضغط الإيجابي الطفيف الذي ينصح به معظم خبراء أجهزة الكمبيوتر.وفي حال حافظ هيكل الجهاز على ضغط هواء سالب، فسيسحب الهواء من كل فتحة؛ ما قد يؤدي إلى تراكم أسرع للغبار وتدفق هواء أقل انتظامًا.ونتيجةً لذلك، قد ترتفع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات أكثر من اللازم، بسبب عدم توجيه الهواء الدافئ خارج العلبة بكفاءة.تغيير المعجون الحراريويستخدم معظم الناس المعجون الحراري أثناء تجميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ولا يفكرون في إعادة تطبيقه لسنوات.والمشكلة أن المعجون الحراري المطبق مسبقًا على مبردات وحدة المعالجة المركزية غالبًا ما يكون رديء الجودة في أحسن الأحوال.ومع مرور الوقت، قد يجف المعجون ويفقد قدرته على نقل الحرارة بكفاءة من وحدة المعالجة المركزية إلى مشتت الحرارة الخاص بالمبرد.وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية؛ ما يصبح مشكلة أكبر مع ارتفاع حرارة الصيف وحاجة المبرد للعمل بجهد أكبر لمواجهة الحرارة المحيطة المرتفعة.ولهذا السبب، يجب استبدال المعجون الحراري على وحدة المعالجة المركزية بعد مسح المعجون القديم، وينصح بالقيام بهذه العملية كل سنتين على الأقل.(إرم نيوز)