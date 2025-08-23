أجهزة غير تقليدية يمكن توصيلها بالهاتف.. ما هي؟

Advertisement

تعرّفوا إلى الأجهزة التي يمكن توصيلها بالهاتف، غير الشاحن .جهاز "Lapdock"هو جهاز كمبيوتر محمول مكونات إضافية، إذ إنه عبارة عن شاشة ولوحة مفاتيح ولوحة لمس بدون معالج أو ذاكرة وصول عشوائي "رام"، حيثُ يقوم الهاتف بتشغيل الـ"Lapdock" بمجرد توصيله، شريطة أن يكون الهاتف داعماً لهذه التقنية.شاشة محمولةالشاشات المحمولة هي كما يوحي اسمها، هي شاشات يمكن اصطحابها لأي مكان، وبناءً على نوع الهاتف، تستمد الشاشة الطاقة مباشرةً من الهاتف، ويمكن إعدادها في أي مكان.وعند إقرانها بلوحة مفاتيح وماوس بلوتوث، تصبح الشاشة المحمولة جهاز كمبيوتر مكتبياً خفيف الوزن يوفر طريقة جيدة لعرض شاشة هاتفك على شاشة أكبر ومشاهدة فيديو أو لعب الألعاب.نظارات الواقع المعززتوفر نظارات الواقع المعزز شاشة افتراضية لا يراها سواك، وعند وصلها بهاتفك يمكنك رؤية شاشة الهاتف وممارسة الألعاب، ومشاهدة الفيديوهات.وتعد هذه النظارات مهمة على سبيل المثال لا ترغب في أن يعرف ركاب الطائرة ما تشاهده، لأنه يمكنك الاسترخاء مع نظارتك الافتراضية، والاستمتاع بفيلمك على انفراد.وحدة تحكم بألعابمن السهل استخدام وحدة تحكم بلوتوث وإقرانها بهاتفك، ولكن إذا كان لديك وحدة تحكم سلكية فقط، أو كنت ترغب في توفير المال، فإن توصيل هاتفك عبر كابل خيار جيد أيضًا.في هذه الحالة ستحتاج إلى موزع "USB-C" لتحويل منفذ "USB-A" إلى"USB-C" وبعد ذلك، ستعمل وحدة التحكم كما تتوقع، علمًا بأن هناك أيضًا عدد متزايد من وحدات تحكم الألعاب التي يمكن توصيلها مباشرة بمنفذ "USB-C" في هاتفك لتقليل زمن الوصول واستنزاف البطارية.قرص "SSD" خارجيأصبحت محركات أقراص "USB-C" المحمولة متوافرة بسهولة، ولكن ما قد لا تعرفه هو أنه يمكنك أيضًا توصيل قرص "SSD" خارجي مباشرة بهاتفك.وتتميز هذه الأقراص بسرعات نقل أعلى، كما أنها أقل عرضة لارتفاع درجة حرارة المعالج عند التعامل مع عدد كبير من الملفات، وباستخدام التطبيق المناسب، يمكنك حتى مزامنة النسخ الاحتياطية من هاتفك إلى قرص "SSD" خارجي تلقائيًا.مكبرات صوتلا يوجد شيء جديد في مكبرات صوت البلوتوث، إنها متوافرة في كل مكان، لكنها ليست النوع الوحيد من مكبرات الصوت التي يمكنك توصيل هاتفك بها، فباستخدام محول "USB-C" إلى 3.5 مم، يمكنك توصيل هاتفك بأي مكبر صوت تريده.جهاز توجيهلتهيئة العديد من أجهزة التوجيه، تحتاج إلى جهاز كمبيوتر متصل عبر كابل إيثرنت، وفي حال عدم وجود جهاز كمبيوتر، يعمل الهاتف بكفاءة، لكنك ستحتاج إلى موزع "USB-C" مزود بمنفذ "إيثرنت"، المتوافر بالمتاجر، ثم فتح متصفح على هاتفك، والانتقال إلى عنوان IP الصحيح، ثم بدء التهيئة.(إرم نيوز)