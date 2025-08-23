ناسا تنشر صورة "اليد الكونية"



هذه الصورة الجديدة، التي تجمع بيانات من للأشعة السينية التابع لناسا ومن مصفوفة التلسكوب الراديوي (ATCA)، تُلقي ضوءا جديدا على بقايا نجم انفجر قبل آلاف السنين. أصدر فريق من علماء صورة مركبة تكشف عن مشهد كوني مذهل، عبارة عن سحابة ضخمة من تشبه يدا بشرية تمتد عبر الفضاء باتجاه متوهجة.هذه الصورة الجديدة، التي تجمع بيانات من للأشعة السينية التابع لناسا ومن مصفوفة التلسكوب الراديوي (ATCA)، تُلقي ضوءا جديدا على بقايا نجم انفجر قبل آلاف السنين.

في قلب هذه الصورة يكمن النجم النيوتروني وهو نباض (نوع خاص من النجوم النيوترونية) بحجم مدينة صغيرة (قطره نحو 12 ميلاً فقط)، لكنه يدور حول نفسه سبع مرات في الثانية ويولّد مجالًا مغناطيسيًا أقوى من الأرض بـ15 تريليون مرة. (سكاي نيوز عربية)