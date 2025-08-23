Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ناسا تنشر صورة "اليد الكونية"

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:21
Doc-P-1408173-638915666099727466.png
Doc-P-1408173-638915666099727466.png photos 0
أصدر فريق من علماء الفلك صورة مركبة تكشف عن مشهد كوني مذهل، عبارة عن سحابة ضخمة من الغاز تشبه يدا بشرية تمتد عبر الفضاء باتجاه سحابة حمراء متوهجة.
هذه الصورة الجديدة، التي تجمع بيانات من مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لناسا ومن مصفوفة التلسكوب الراديوي الأسترالي (ATCA)، تُلقي ضوءا جديدا على بقايا نجم انفجر قبل آلاف السنين.
 
في قلب هذه الصورة يكمن النجم النيوتروني وهو نباض (نوع خاص من النجوم النيوترونية) بحجم مدينة صغيرة (قطره نحو 12 ميلاً فقط)، لكنه يدور حول نفسه سبع مرات في الثانية ويولّد مجالًا مغناطيسيًا أقوى من الأرض بـ15 تريليون مرة. (سكاي نيوز عربية) 
 
اليد الكونية.. مشهد مذهل التقطته <a class='entities-links' href='/entity/193258078/ناسا/ar/1?utm_term=PublicFigures-ناسا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ناسا&id=166150&catid=0&pagetype=PublicFigures'>ناسا</a>
