Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بين "ميتا" و "غوغل".. اتفاق بـ10 مليار دولار

Lebanon 24
24-08-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1408254-638915895463997250.webp
Doc-P-1408254-638915895463997250.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافقت شركة "ميتا" على اتفاق لا تقل قيمته عن 10 مليارات دولار مع "غوغل" المملوكة لـ"ألفابت" لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
Advertisement
 
 
وستدفع "ميتا"، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى ست سنوات لاستخدام خوادم "غوغل كلاود" ومساحات التخزين الخاصة بها، سعياً لتوفير مزيد من القوة الحاسوبية بسرعة، في ظل منافستها في السباق على تقديم أدوات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين، وفقاً للمطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة تفاصيل الاتفاق التي لا تزال خاصة.
 

ويُعد الاتفاق أول صفقة كبرى للحوسبة السحابية بين "ميتا" و"جوجل"، التي تشغل المركز الثالث في السوق بعد "أمازون للخدمات السحابية" (AWS) و"أزور" (Azure) التابعة لـ"مايكروسوفت". (الشرق للأخبار)
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
24/08/2025 13:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تجري "مباحثات تمهيدية" بشأن اتفاق بين "إسرائيل" و سوريا
lebanon 24
24/08/2025 13:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نظارات "هالو" الذكية: منافسة جديدة لنظارات ميتا بسعر 299 دولاراً
lebanon 24
24/08/2025 13:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تشنّ حملة على سارقي المحتوى وتوقف أرباحهم على "فيسبوك"
lebanon 24
24/08/2025 13:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:52 | 2025-08-24
05:00 | 2025-08-24
02:50 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-23
14:00 | 2025-08-23
10:21 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24