بين "ميتا" و "غوغل".. اتفاق بـ10 مليار دولار

وافقت شركة "ميتا" على اتفاق لا تقل قيمته عن 10 مليارات دولار مع " " المملوكة لـ"ألفابت" لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

وستدفع "ميتا"، مالكة " " و"إنستغرام"، ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى ست سنوات لاستخدام خوادم "غوغل كلاود" ومساحات التخزين الخاصة بها، سعياً لتوفير مزيد من القوة الحاسوبية بسرعة، في ظل منافستها في السباق على تقديم أدوات للمستخدمين، وفقاً للمطلعين الذين طلبوا عدم هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة تفاصيل الاتفاق التي لا تزال خاصة.