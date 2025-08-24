بين "ميتا" و "غوغل".. اتفاق بـ10 مليار دولار

31
وافقت شركة "ميتا" على اتفاق لا تقل قيمته عن 10 مليارات دولار مع "
غوغل
" المملوكة لـ"ألفابت" لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
وستدفع "ميتا"، مالكة "
فيسبوك
" و"إنستغرام"، ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى ست سنوات لاستخدام خوادم "غوغل كلاود" ومساحات التخزين الخاصة بها، سعياً لتوفير مزيد من القوة الحاسوبية بسرعة، في ظل منافستها في السباق على تقديم أدوات
الذكاء الاصطناعي
للمستخدمين، وفقاً للمطلعين الذين طلبوا عدم
الكشف عن
هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة تفاصيل الاتفاق التي لا تزال خاصة.
ويُعد الاتفاق أول صفقة كبرى للحوسبة السحابية بين "ميتا" و"جوجل"، التي تشغل المركز الثالث في السوق بعد "أمازون للخدمات السحابية" (AWS) و"أزور" (Azure) التابعة لـ"
مايكروسوفت
"
. (الشرق للأخبار)
