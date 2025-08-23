مفاجأة.. روبوت ذكاء إصطناعي يسرب آلاف المحادثات!

ذكر تقرير لوكالة "فوربس" أن "غروك"، سرب محادثات 370 ألف مستخدم شركة "إكس إيه آي" المسؤولة عن تطويره، وعثرت عليها محركات البحث.

ويشير التقرير إلى أن هذا التسريب كان نتيجة خطأ برمجي في الموقع، إذ كان الروبوت يولّد رابطاً خاصاً بكل محادثة عندما يضغط العميل على زر المشاركة في الروبوت.





وتمكنت محركات البحث من الوصول إلى هذه الروابط وأرشفتها كونها موجودة في خرائط الموقع الخاص بشركة "إكس إيه آي"، ويمكن الوصول إليها مباشرة من خلال محركات البحث مثل " " وغيره.





وتنوعت محادثات المستخدمين التي تم تسريبها من "غروك" بين محادثات معتادة لكتابة التغريدات وطلبات العمل وحتى توليد الصور للهجمات الإرهابية ووضع شخصيات وهمية وسط هذه الهجمات، فضلا عن وجود طلبات لاختراق محفظة عملات رقمية.



وأشارت "فوربس" إلى وجود محادثات خاصة لعملاء يطلبون من الروبوت نصائح صحية ونفسية ، كما تضمنت بعض المحادثات معلومات شخصية للمستخدمين بما فيها كلمات مرور وملفات صور ومستندات متنوعة.





كذلك، تضمنت محادثة للصحفي أندرو كليفورد الذي اعتمد على الروبوت لتلخيص الصفحة الأولى لعدة صحف وكتابة تغريدات لحساب "سينتينال كرينت" (Sentinel Current) في منصة "إكس"، وأكد كليفورد لصحيفة "فوربس" أنه لم يعلم أن محادثاته نشرت في غوغل.





وكشف التسريب عن مجموعة من المحادثات التي تخالف سياسة الاستخدام الخاصة بالشركة والموجودة في الموقع، بما فيها محادثات عن عقارات هلوسة وبناء قنابل وطرق مبتكرة للانتحار، وحتى طريقة مفصلة لاغتيال شخصيات عامة مثل .