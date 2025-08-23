Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مفاجأة.. روبوت ذكاء إصطناعي يسرب آلاف المحادثات!

Lebanon 24
23-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1408260-638915903285236205.jpg
Doc-P-1408260-638915903285236205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر تقرير لوكالة "فوربس" أن روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك"، سرب محادثات 370 ألف مستخدم عبر موقع شركة "إكس إيه آي" المسؤولة عن تطويره، وعثرت عليها محركات البحث.
Advertisement
 
 
ويشير التقرير إلى أن هذا التسريب كان نتيجة خطأ برمجي في الموقع، إذ كان الروبوت يولّد رابطاً خاصاً بكل محادثة عندما يضغط العميل على زر المشاركة في الروبوت.


وتمكنت محركات البحث من الوصول إلى هذه الروابط وأرشفتها كونها موجودة في خرائط الموقع الخاص بشركة "إكس إيه آي"، ويمكن الوصول إليها مباشرة من خلال محركات البحث مثل "غوغل" وغيره.


وتنوعت محادثات المستخدمين التي تم تسريبها من "غروك" بين محادثات معتادة لكتابة التغريدات وطلبات العمل وحتى توليد الصور للهجمات الإرهابية ووضع شخصيات وهمية وسط هذه الهجمات، فضلا عن وجود طلبات لاختراق محفظة عملات رقمية.
 

وأشارت "فوربس" إلى وجود محادثات خاصة لعملاء يطلبون من الروبوت نصائح صحية ونفسية بشكل عام، كما تضمنت بعض المحادثات معلومات شخصية للمستخدمين بما فيها كلمات مرور وملفات صور ومستندات متنوعة.


كذلك، تضمنت محادثة للصحفي البريطاني أندرو كليفورد الذي اعتمد على الروبوت لتلخيص الصفحة الأولى لعدة صحف وكتابة تغريدات لحساب "سينتينال كرينت" (Sentinel Current) في منصة "إكس"، وأكد كليفورد لصحيفة "فوربس" أنه لم يعلم أن محادثاته نشرت في غوغل.


وكشف التسريب عن مجموعة من المحادثات التي تخالف سياسة الاستخدام الخاصة بالشركة والموجودة في الموقع، بما فيها محادثات عن عقارات هلوسة وبناء قنابل وطرق مبتكرة للانتحار، وحتى طريقة مفصلة لاغتيال شخصيات عامة مثل إيلون ماسك.


ولا تعد "إكس إيه آي" أول شركة ذكاء اصطناعي تمر بالأزمة ذاتها، إذ واجهت "أوبن إيه آي" مشكلة مماثلة مع روبوت "شات جي بي تي" لكنها تداركت الأمر بشكل سريع.


يذكر التقرير أن حساب غروك الرسمي في إكس أكد أن المحادثات الخاصة بعملائه سرية تماما بعد أزمة "أوبن إيه آي" في كانون الثاني الماضي.
مواضيع ذات صلة
اتهامات لمايكروسوفت بسرقة مئات آلاف الكتب لتغذية نموذج ذكاء اصطناعي
lebanon 24
24/08/2025 13:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تعزز هواتف Pixel 10 بقدرات ذكاء اصطناعي عالية
lebanon 24
24/08/2025 13:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
lebanon 24
24/08/2025 13:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
روبلوكس تطلق نظام ذكاء اصطناعي جديدا‎ لحماية الأطفال من المتحرشين
lebanon 24
24/08/2025 13:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:52 | 2025-08-24
05:00 | 2025-08-24
02:50 | 2025-08-24
02:00 | 2025-08-24
14:00 | 2025-08-23
10:21 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24