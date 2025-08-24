Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:52
Doc-P-1408378-638916368292615823.png
Doc-P-1408378-638916368292615823.png photos 0
بدأت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام السماح لمنتجي المحتوى بربط عدة مقاطع فيديو (ريلز) في سلسلة واحدة.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية الجديدة، المتاحة بالفعل على منصة تيك توك المنافسة، تسهل على المشاهدين متابعة المحتوى ذي الصلة واكتشافه.
ومع الخاصية الجديدة، فإذا كان أحد منشئي المحتوى يروي قصة في سلسلة من مقاطع الفيديو والمتابعات، فيمكنه ربطها جميعًا معًا، مما يعفي المشاهدين من عناء التمرير أو البحث عن أجزاء مختلفة.  

على سبيل المثال، غالبا ما يطلب منشئو المحتوى من متابعيهم "العودة لمشاهدة الجزء الثاني" أو متابعة التحديثات.

مع هذه الخاصية الجديدة، يُمكن لمنشئي المحتوى تنظيم مقاطع الفيديو ذات الصلة ليسهل على المشاهدين متابعتها.

وعلى الرغم من أن الخاصية الجديدة مفيدة لربط أجزاء مختلفة من قصة بها عدة محاور، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لتجميع مقاطع فيديو متشابهة.

على سبيل المثال، إذا كان منشئ محتوى ينتج سلسلة من وصفات أكلات فصل الخريف، فيمكنه الآن تجميعها جميعًا معًا ليسهل العثور عليها.

كما يمكن لمنشئي المحتوى ربط مقاطع الفيديوهات معا عند إضافة التعليقات التوضيحية أو بالنقر على القائمة الفرعية في مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها سابقًا.

بعد أن يربط منشئ المحتوى مقاطع الفيديو معًا في سلسلة، سيتمكن المستخدمون من الانتقال إلى المقطع التالي باستخدام زر جديد أسفل يسار المقطع.

وأشارت إنستغرام إلى أن الخاصية الجديدة لاقت إقبالاً كبيراً، وأنها ستتيح سرد قصص أكثر ثراءً، مع الحفاظ على تفاعل الجمهور لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى زيادة وقت المشاهدة.

كما أوضحت المنصة المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس أنها قد تساعد في تحويل المشاهدين العاديين إلى متابعين.

وذكر موقع تك كرانش أنه رغم أن الخاصية الجديدة لا تمثل تغييراً جذرياً، إلا أنها إضافة مفيدة لكل من منتجي المحتوى والمشاهدين، إذ تسهّل العثور على المحتوى ومتابعته على المنصة.
تابع
