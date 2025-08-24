نظام جديد لمراقبة الغلوكوز بالذكاء الاصطناعي.. ما هو سيغنوس؟

Advertisement

أجازت والدواء الأميركية نظام "سيغنوس" لمراقبة الغلوكوز من دون وصفة طبية، وهو نظام يدمج مستشعر الغلوكوز الحيوي مع منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض كيفية تأثير الطعام والنشاط والتوتر والنوم على الجسم في الوقت الفعلي.ويمكّن هذا النظام الأشخاص من مراقبة آنية، واتخاذ قرارات صحية شخصية مبنية على علم الأحياء.وتشمل الميزات الرئيسية لنظام المراقبة توجيهاً أيضياً شخصياً يستخدم إشارات الجسم، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدمين على تحسين نومهم وإدارة الوزن، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.وبحسب "هيلث داي"، يترجم النظام تقلبات الغلوكوز في الوقت الفعلي إلى توصيات بسيطة وشخصية لعادات يومية صحية، ويتتبع ويربط الاستجابات للوجبات وممارسة الرياضة والنوم والتوتر.ويتيح نظام "سيغنوس" للناس صحتهم ووزنهم بطريقة غير مسبوقة، ويمكن تحميله على ، بينما يتم لصق المستشعر على الجلد لمراقبة الغلوكوز، وإرسال البيانات للتطبيق.