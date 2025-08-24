28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"بريد صوتي".. واتساب تختبر ميزة جديدة
Lebanon 24
24-08-2025
|
14:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
واتساب
لإطلاق ميزة جديدة تشبه البريد الصوتي، تتيح للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية سريعة مباشرة بعد مكالمة فائتة. فقد رُصدت الميزة في النسخة التجريبية من التطبيق على نظام أندرويد، حيث تظهر للمستخدم ثلاثة خيارات عند عدم الرد: إلغاء، إعادة الاتصال، أو تسجيل رسالة صوتية. وبمجرد اختيار الخيار الأخير، يفتح مسجل الصوت لإرسال ملاحظة فورية مرتبطة بالمكالمة.
Advertisement
الميزة الجديدة تهدف إلى تسهيل التواصل، إذ توفر بديلاً أسرع من العودة إلى نافذة الدردشة لتسجيل الرسائل الصوتية، وتعمل بطريقة مشابهة للبريد الصوتي التقليدي لكن بطابع واتساب السريع والعفوي.
وأشارت الشركة إلى أن الخصوصية ستبقى محفوظة بفضل التشفير الشامل الذي يحمي جميع محادثات واتساب ووسائطه. وتتوفر هذه الخاصية حالياً لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية، بانتظار تعميمها تدريجياً على المستخدمين حول العالم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
واتساب يختبر ميزة جديدة
Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة جديدة
25/08/2025 00:22:47
25/08/2025 00:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
25/08/2025 00:22:47
25/08/2025 00:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في واتساب
Lebanon 24
ميزة جديدة في واتساب
25/08/2025 00:22:47
25/08/2025 00:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات المجموعات على وشك أن تتغير... واتساب يختبر ميزة جديدة
Lebanon 24
محادثات المجموعات على وشك أن تتغير... واتساب يختبر ميزة جديدة
25/08/2025 00:22:47
25/08/2025 00:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه مواصفات آيفون القابل للطي في 2026
Lebanon 24
هذه مواصفات آيفون القابل للطي في 2026
15:43 | 2025-08-24
24/08/2025 03:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام جديد لمراقبة الغلوكوز بالذكاء الاصطناعي.. ما هو سيغنوس؟
Lebanon 24
نظام جديد لمراقبة الغلوكوز بالذكاء الاصطناعي.. ما هو سيغنوس؟
09:17 | 2025-08-24
24/08/2025 09:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
Lebanon 24
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
05:52 | 2025-08-24
24/08/2025 05:52:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"روبوت" يدخل عالم الطاقة الشمسية.. ماذا يفعل؟
Lebanon 24
"روبوت" يدخل عالم الطاقة الشمسية.. ماذا يفعل؟
05:00 | 2025-08-24
24/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي الذكاء الإصطناعي.. إعلان مهم من إيلون ماسك
Lebanon 24
لمستخدمي الذكاء الإصطناعي.. إعلان مهم من إيلون ماسك
02:50 | 2025-08-24
24/08/2025 02:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:43 | 2025-08-24
هذه مواصفات آيفون القابل للطي في 2026
09:17 | 2025-08-24
نظام جديد لمراقبة الغلوكوز بالذكاء الاصطناعي.. ما هو سيغنوس؟
05:52 | 2025-08-24
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
05:00 | 2025-08-24
"روبوت" يدخل عالم الطاقة الشمسية.. ماذا يفعل؟
02:50 | 2025-08-24
لمستخدمي الذكاء الإصطناعي.. إعلان مهم من إيلون ماسك
02:00 | 2025-08-24
بين "ميتا" و "غوغل".. اتفاق بـ10 مليار دولار
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24