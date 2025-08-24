"بريد صوتي".. واتساب تختبر ميزة جديدة

Advertisement

تستعد لإطلاق ميزة جديدة تشبه البريد الصوتي، تتيح للمستخدمين تسجيل رسالة صوتية سريعة مباشرة بعد مكالمة فائتة. فقد رُصدت الميزة في النسخة التجريبية من التطبيق على نظام أندرويد، حيث تظهر للمستخدم ثلاثة خيارات عند عدم الرد: إلغاء، إعادة الاتصال، أو تسجيل رسالة صوتية. وبمجرد اختيار الخيار الأخير، يفتح مسجل الصوت لإرسال ملاحظة فورية مرتبطة بالمكالمة.الميزة الجديدة تهدف إلى تسهيل التواصل، إذ توفر بديلاً أسرع من العودة إلى نافذة الدردشة لتسجيل الرسائل الصوتية، وتعمل بطريقة مشابهة للبريد الصوتي التقليدي لكن بطابع واتساب السريع والعفوي.وأشارت الشركة إلى أن الخصوصية ستبقى محفوظة بفضل التشفير الشامل الذي يحمي جميع محادثات واتساب ووسائطه. وتتوفر هذه الخاصية حالياً لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية، بانتظار تعميمها تدريجياً على المستخدمين حول العالم. (ارم نيوز)