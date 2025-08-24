Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هذه مواصفات آيفون القابل للطي في 2026

Lebanon 24
24-08-2025 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1408521-638916735452331686.webp
Doc-P-1408521-638916735452331686.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير تقنية حديثة عن تفاصيل آيفون القابل للطي المرتقب من أبل والمقرر طرحه العام المقبل، والذي ينتظره عشاق الشركة بفارغ الصبر.

سيأتي الهاتف بتصميم يفتح على شكل كتاب مثل هواتف أندرويد القابلة للطي، ويضم أربع كاميرات: واحدة للشاشة الأمامية، وأخرى للشاشة الداخلية عند فتح الهاتف، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين، إحداهما رئيسية عالية الدقة والأخرى للتصوير بزاوية واسعة أو تقريب تلي فوتو.
Advertisement

وسيكون الهاتف مزودًا بخاصية Touch ID على الزر الجانبي للتحقق البيومتري، بدلاً من Face ID، نظرًا لمواصفات النحافة المطلوبة، حيث يبلغ سمك الهاتف حوالي 9.5 ملم عند الطي، أي أن كل نصف أقل من 5 ملم.

الهاتف سيدعم مودم C2 الجديد من أبل بسرعات أعلى، ولن يحتوي على مدخل بطاقة SIM، مع شاشة خارجية 5-6 بوصات عند الطي وشاشة داخلية 8 بوصات عند الفتح.

ومن المتوقع أن يأتي الجيل الأول بلونين فقط: الأسود والأبيض، مع سعر قريب من هواتف أندرويد القابلة للطي الأعلى مواصفات، أي حوالي 1,800 دولار أو أكثر.

تستعد أبل لزيادة الإنتاج مطلع العام المقبل تمهيدًا لإطلاقه في الخريف، ليكون أول آيفون قابل للطي ينضم إلى سلسلة هواتف الشركة.
مواضيع ذات صلة
هذه العيوب تمنع انتشار الهواتف القابلة للطي
lebanon 24
25/08/2025 05:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. تكلفة أول آيفون قابل للطي ستكون أقل من المتوقع
lebanon 24
25/08/2025 05:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"
lebanon 24
25/08/2025 05:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
Honor تطلق واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي
lebanon 24
25/08/2025 05:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:46 | 2025-08-24
09:17 | 2025-08-24
05:52 | 2025-08-24
05:00 | 2025-08-24
02:50 | 2025-08-24
02:00 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24