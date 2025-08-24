هذه مواصفات آيفون القابل للطي في 2026

Advertisement

كشفت تقارير تقنية حديثة عن تفاصيل آيفون القابل للطي المرتقب من أبل والمقرر طرحه العام المقبل، والذي ينتظره عشاق الشركة بفارغ الصبر.سيأتي الهاتف بتصميم يفتح على شكل كتاب مثل هواتف أندرويد القابلة للطي، ويضم أربع كاميرات: واحدة للشاشة الأمامية، وأخرى للشاشة الداخلية عند فتح الهاتف، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين، إحداهما رئيسية عالية الدقة والأخرى للتصوير بزاوية واسعة أو تقريب تلي فوتو.وسيكون الهاتف مزودًا بخاصية Touch ID على الزر الجانبي للتحقق البيومتري، بدلاً من Face ID، نظرًا لمواصفات النحافة المطلوبة، حيث يبلغ سمك الهاتف حوالي 9.5 ملم عند الطي، أي أن كل نصف أقل من 5 ملم.الهاتف سيدعم مودم C2 الجديد من أبل بسرعات أعلى، ولن يحتوي على مدخل بطاقة SIM، مع شاشة خارجية 5-6 بوصات عند الطي وشاشة داخلية 8 بوصات عند .ومن المتوقع أن يأتي الجيل الأول بلونين فقط: الأسود والأبيض، مع سعر قريب من هواتف أندرويد القابلة للطي الأعلى مواصفات، أي حوالي 1,800 دولار أو أكثر.تستعد أبل لزيادة الإنتاج مطلع العام المقبل تمهيدًا لإطلاقه في الخريف، ليكون أول آيفون قابل للطي ينضم إلى سلسلة هواتف الشركة.