ماسك يكشف مفاجأة عن "غروك 2.5".. هذا ما قاله

Advertisement

أعلن الملياردير فتح نموذج "غروك 2.5" الذي طورته شركته xAI كمشروع مفتوح المصدر، ما يتيح للباحثين والمطورين الاطلاع على الكود البرمجي والاستفادة منه في الدراسة والتطوير.ويُعد "غروك 2.5" محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، على غرار أنظمة مثل "تشات جي "، ويتميز بقدرته على التفاعل مع المستخدمين عبر الإجابة عن الأسئلة، توليد النصوص، وتحليل البيانات، ويُستخدم بشكل أساسي ضمن منصة "إكس".وأوضح في منشور عبر "إكس" أن النسخة الأحدث "غروك 3" ستصبح بدورها مفتوحة المصدر خلال نحو ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.