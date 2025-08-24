Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ماسك يكشف مفاجأة عن "غروك 2.5".. هذا ما قاله

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:00
أعلن الملياردير إيلون ماسك فتح نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5" الذي طورته شركته xAI كمشروع مفتوح المصدر، ما يتيح للباحثين والمطورين الاطلاع على الكود البرمجي والاستفادة منه في الدراسة والتطوير.
ويُعد "غروك 2.5" روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، على غرار أنظمة مثل "تشات جي بي تي"، ويتميز بقدرته على التفاعل مع المستخدمين عبر الإجابة عن الأسئلة، توليد النصوص، وتحليل البيانات، ويُستخدم بشكل أساسي ضمن منصة "إكس".

وأوضح ماسك في منشور عبر "إكس" أن النسخة الأحدث "غروك 3" ستصبح بدورها مفتوحة المصدر خلال نحو ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
