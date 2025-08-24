انتكاسة جديدة لماسك.. إلغاء رحلة "ستارشيب" التجريبية قبل نحو 15 دقيقة من الإقلاع

في أحدث انتكاسة بعد سلسلة إخفاقات وانفجارات تعرّض لها الصاروخ، ألغت شركة "سبايس اكس" المملوكة من قبل الملياردير رحلة تجريبية لصاروخ "ستارشيب" العملاق كانت مقررة أمس الأحد، لافتة إلى حاجتها لبعض الوقت للتحقق من بعض المشاكل.



ودفع هذا الإلغاء ببعض المراقبين إلى التشكيك بقدرة أكبر مركبة إطلاق وأقواها في العالم على نقل رواد فضاء إلى القمر أو تحقيق باستعمار المريخ.



وكان من المقرر أن تجري عملية الإطلاق عند الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بتوقيت غرينتش) من قاعدة الشركة الأميركية في جنوب .



وهدفت الرحلة الجديدة لـ"ستارشيب" إلى إجراء سلسلة تجارب على الطبقة من الصاروخ، أي المركبة، قبل أن تهبط في المحيط .



ومع ذلك، قبل نحو 15 دقيقة من الإقلاع، أعلنت "سبايس إكس" إلغاء العملية.

استعمار المريخ

وقالت الشركة على منصة اكس "تم إلغاء الرحلة العاشرة لمركبة ستارشيب لاتاحة الوقت لحل مشكلة في الأنظمة الأرضية"، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.



وكانت "سبايس اكس" قد أعلنت في وقت سابق عن تزويد الطبقة العليا من الصاروخ بالوقود، ما أشار إلى أن عملية الإطلاق جارية.



حتى أن ماسك كتب على منصة اكس قبل ساعة أن "مركبة ستارشيب 10 ستنطلق الليلة".



ويعتمد ماسك على هذا الصاروخ العملاق لتنفيذ مشروعه الطموح لاستعمار المريخ. كما ستُستخدم نسخة معدلة منه في برنامج "أرتيميس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والذي يهدف إلى إعادة إلى القمر بهدف الحفاظ على وجود طويل الأمد هناك هذه المرة.



لكن خلال الاختبارات الثلاثة هذا العام، واجهت "سبايس إكس" انتكاسات تقنية متعددة.



وشهد الاختباران الأولان انفجارا كبيرا في الطبقة العليا من الصاروخ في وقت مبكر من الرحلة، مما تسبب بتساقط كمية كبيرة من الحطام فوق منطقة البحر الكاريبي.



وفي نهاية أيار الماضي ، وصلت مركبة "ستارشيب" بنجاح إلى الفضاء، لكنها انفجرت قبل انتهاء مهمتها، بعد أن تسبب تسرّب وقود في فقدان السيطرة عليها.



وتعتمد شركة ماسك استراتيجية محفوفة بالمخاطر، تتمثل في إطلاق نماذج أولية متعددة لتصحيح المشاكل التي تظهر تدريجيا خلال الرحلات.(العربية)