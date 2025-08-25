Advertisement

غوغل: هذا هو حجم استهلاك نموذج "جيميناي"

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:00
كشفت شركة غوغل، عبر مدونتها الرسمية، عن حجم استهلاك نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي" للموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة والأثر الكربوني، في تقرير وُصف بأنه الأول من نوعه من حيث الشفافية والمصارحة. ونقل موقع "آرس تكنيكا" التقني مضمون التقرير الذي جاء في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من الأعباء البيئية لمراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب التقرير، فإن كل أمر نصي يوجَّه إلى جيميناي يستهلك نحو 0.24 واط/ساعة من الطاقة، وهو ما يعادل كمية الطاقة المستهلكة خلال تسع ثوانٍ من مشاهدة التلفاز. وأوضح أن شرائح الذكاء الاصطناعي تستحوذ على 58% من هذا الاستهلاك، فيما تستهلك الذاكرة العشوائية 25%، والأنظمة الاحتياطية 10%، أما التبريد وبقية الأنظمة فتشكل 8%.

وأضافت غوغل أن استهلاك الطاقة الناتج عن "جيميناي" تراجع بمعدل 33 مرة مقارنة بالعام الماضي، ما انعكس مباشرة على انخفاض البصمة الكربونية للنموذج وللشركة عموماً. إلا أن التقرير لم يقدّم صورة شاملة عن الاستهلاك الفعلي، إذ لم يذكر العدد الكلي للأوامر النصية الموجهة للنموذج، كما ركّز فقط على النصوص المكتوبة دون التطرق لاستهلاك إنتاج الفيديو أو الصور.

وقال جيف دين، كبير علماء غوغل: "أردنا أن نكون شاملين تمامًا في كل الأشياء التي قمنا بتضمينها، ونسعى لتعزيز الشفافية مع مستخدمينا والمجتمع العلمي".
 
(الجزيرة)
