تكنولوجيا وعلوم

كيف تجعل هاتفك جهاز تحكم كامل لتلفزيون Android TV؟

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:30
لا يختفي جهاز التحكم عن بعد "الريموت" إلا في اللحظة التي تحتاجه فيها أكثر! لكن لم يعد ذلك مشكلة، إذ أصبح بإمكان هاتفك الذكي أن يعمل كجهاز تحكم كامل لتليفزيونك الذكي android tv، سواء كنت في المنزل أو خارجه.
الهواتف الذكية اليوم أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من دفع الفواتير إلى التحكم في الأجهزة المنزلية، ومع الانتشار السريع للتلفزيونات الذكية بدلًا من التقليدية، زادت أهمية هذه الحيل.

طرق التحكم في التلفزيون عبر الهاتف:
إذا كان تلفزيونك الذكي متصلًا بالإنترنت ومرتبطًا بحسابك على جوجل، يمكنك عبر تطبيق Google Home التحكم بالتلفزيون، تشغيل المحتوى، وضبط الإعدادات بسهولة.

تطبيق android TV Remote Control
جوجل توفر أيضًا تطبيقًا رسميًا على متجر بلاي يتيح التحكم المباشر في التلفزيون ما دام الهاتف والتلفزيون متصلين بالإنترنت.

تطبيقات الطرف الثالث
هناك تطبيقات أخرى مثل Unified Remote أو AnyMote، لكنها غالبًا تتطلب إعداد خادم "Server" على الشبكة المنزلية قبل الاستخدام.

برامج الوصول عن بعد
للمستخدمين المتقدمين، يمكن استخدام أدوات مثل TeamViewer أو Chrome Remote Desktop للتحكم في الأجهزة المرتبطة بالشبكة المنزلية، بما فيها التلفزيون الذكي.

خطوات الاستخدام
اتصال التلفزيون بالإنترنت.
ربطه بحساب جوجل أو إنشاء حساب على تطبيق خارجي.
إعداد الهاتف والتلفزيون معًا للوصول عن بُعد.
بهذه الخطوات البسيطة، يتحول هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عملي لتلفزيونك الذكي، دون الحاجة إلى القلق بشأن ضياع الريموت بعد اليوم. (اليوم السابع)
