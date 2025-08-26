كيف تجعل هاتفك جهاز تحكم كامل لتلفزيون Android TV؟

Advertisement

لا يختفي جهاز التحكم عن بعد "الريموت" إلا في اللحظة التي تحتاجه فيها أكثر! لكن لم يعد ذلك مشكلة، إذ أصبح بإمكان هاتفك الذكي أن يعمل كجهاز تحكم كامل لتليفزيونك الذكي ، سواء كنت أو خارجه.الهواتف الذكية اليوم أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من دفع الفواتير إلى الأجهزة المنزلية، ومع الانتشار السريع للتلفزيونات الذكية بدلًا من التقليدية، زادت أهمية هذه الحيل.طرق التحكم في التلفزيون عبر الهاتف:إذا كان تلفزيونك الذكي متصلًا بالإنترنت ومرتبطًا بحسابك على جوجل، يمكنك عبر تطبيق Google Home التحكم بالتلفزيون، تشغيل المحتوى، وضبط الإعدادات بسهولة.تطبيق TV Remote Controlجوجل توفر أيضًا تطبيقًا رسميًا على يتيح التحكم المباشر في التلفزيون ما دام الهاتف والتلفزيون متصلين بالإنترنت.تطبيقات الطرف الثالثهناك تطبيقات أخرى مثل Unified Remote أو AnyMote، لكنها غالبًا تتطلب إعداد خادم "Server" على الشبكة المنزلية قبل الاستخدام.برامج الوصول عن بعدللمستخدمين المتقدمين، يمكن استخدام أدوات مثل TeamViewer أو Chrome Remote Desktop للتحكم في الأجهزة المرتبطة بالشبكة المنزلية، بما فيها التلفزيون الذكي.خطوات الاستخداماتصال التلفزيون بالإنترنت.ربطه بحساب جوجل أو إنشاء حساب على تطبيق خارجي.إعداد الهاتف والتلفزيون معًا للوصول عن بُعد.بهذه الخطوات البسيطة، يتحول هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عملي لتلفزيونك الذكي، دون الحاجة إلى القلق بشأن ضياع الريموت بعد اليوم. (اليوم السابع)