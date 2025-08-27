أنثروبيك تطلق "Claude AI": منافسة محتدمة في سباق الذكاء الاصطناعي

Advertisement

- كشفت شركة Perplexity مؤخراً عن متصفحها "Comet".

- تقارير إعلامية أشارت إلى استعداد OpenAI لإطلاق متصفح خاص.

- بدأت بدمج تقنيات Gemini داخل كروم.

أعلنت شركة أنثروبيك الأميركية، الثلاثاء، عن إطلاق نسخة تجريبية من وكيل داخل متصفح "كروم"، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة على السيطرة على مستقبل التصفح.الإصدار سيكون متاحاً بشكل محدود لنحو ألف مشترك في باقة " " المدفوعة، التي تتراوح كلفتها بين 100 و200 دولار شهرياً، فيما فتحت الشركة باب الانتظار للراغبين بالانضمام لاحقاً، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش”.يتيح الوكيل الجديد للمستخدمين الدردشة مع "كلود" عبر نافذة جانبية داخل كروم، مع إمكانية منحه صلاحيات لتنفيذ مهام أو اتخاذ إجراءات بالنيابة عنهم، مما يوفر تجربة تصفح أكثر تفاعلية وسلاسة.في الوقت نفسه، تلوح قضية مكافحة الاحتكار التي قد تُجبر غوغل على بيع كروم، ما فتح شهية شركات مثل Perplexity وOpenAI للاستحواذ عليه.رغم المزايا، حذّرت أنثروبيك من هجمات الحقن الفوري التي قد تستغلها مواقع خبيثة لخداع أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأكدت أنها خفضت نسبة نجاح هذه الهجمات من 23.6% إلى 11.2% عبر أنظمة دفاعية متطورة، مثل تقييد الوصول وطلب إذن المستخدم قبل أي إجراء عالي الخطورة.هذه ليست التجربة الأولى لأنثروبيك؛ فقد أطلقت في 2024 نموذجاً للتحكم في الحواسيب، لكنه كان بطيئاً وغير موثوق. أما الآن، ومع تطور النماذج الحديثة مثل Claude وComet وChatGPT Agent، أصبح الأداء أكثر استقراراً وإن بقيت التحديات في المهام المعقدة قائمة.