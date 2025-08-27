Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة ذكاء اصطناعي جديدة على يوتيوب تُثير الجدل بين منشئي المحتوى

Lebanon 24
27-08-2025 | 15:00
أثار قرار شركة غوغل بأنها تختبر ميزة للذكاء الاصطناعي على يوتيوب جدلًا واسعًا، وذلك بعدما لاحظ العديد من المستخدمين تشوهات بصرية غريبة في الفيديوهات، بدأت حواف الصور تبدو "مصطنعة" والحركة "سلسة للغاية"، مما دفع البعض إلى التساؤل عن سبب هذه التغييرات غير المبررة.
وأكدت جوجل أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الفيديو، لكنها لم تبلغ منشئي المحتوى بذلك، مما خلق حالة من عدم الشفافية.

مخاوف المبدعين وتهديد سمعتهم

يشعر المبدعون أن أعمالهم الفنية يتم تعديلها دون موافقتهم، سواء كانت هذه التغييرات بواسطة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" أو "التعلم الآلي التقليدي"، النتيجة النهائية هي نفسها: تعديل الفيديوهات بطرق لم يوافقوا عليها ، هذا الوضع يثير قلقًا كبيرًا، فبمجرد وجود شكوك حول استخدام الذكاء الاصطناعي، قد يتعرض منشئو المحتوى للانتقادات من المشاهدين، مما يهدد سمعتهم وثقتهم لدى جمهورهم.

دعوة للشفافية
أوضحت جوجل أنها تجري هذا الاختبار "لتوفير أفضل جودة للفيديو" وأنها تسعى للحصول على آراء المشاهدين والمبدعين لتحسينه، لكن الكثيرين يجادلون بأن الشركة كان يجب أن تكون شفافة منذ البداية وتمنح منشئي المحتوى خيار إلغاء الاشتراك في هذه الميزة. هذا النقاش يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمبدعين الذين يشعرون أنهم يفقدون السيطرة على أعمالهم في عالم التكنولوجيا المتطور.
(اليوم السابع)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24