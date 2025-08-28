Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بسعر 600 دولار.. هذه النظارة الذكية جديدة ستنافس "راي بان ميتا" تعرّفوا إلى ميزاتها

Lebanon 24
28-08-2025 | 00:58
قامت شركة روكيد بالكشف عن نظارتها الذكية الجديدة التي تحمل الاسم نفسه وتتميز بشاشة أحادية اللون في كل عين مع سطوع أقصى يبلغ 1500 شمعة.

هذه الشاشات هي عبارة عن مصابيح LED صغيرة خضراء اللون لأدوات بسيطة مثل التنقل، أو كشاشة تلقين في العروض التقديمية، والكلمات الرئيسة.
وتؤكد روكيد أن نظارتها الذكية هي أخف نظارات مزودة بكاميرات تجمع بين الصوت والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

ووفقًا للشركة، تزن 49 جرامًا فقط، بفضل إطارها المصنوع من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم. وهذا الوزن تقريبًا نفس وزن نظارات راي بان من ميتا، التي يتراوح وزنها بين 48 و51 جرامًا، على الرغم من أن نظارات ميتا لا تحتوي على أي نوع من الشاشات.

وستأتي نظارات روكيد أيضًا بكاميرا مزودة بمستشعر 12 ميغابكسل، ويمكنها التسجيل بما يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

وإحدى الأشياء المهمة في وظيفة كاميرا نظارات روكيد هي أنها تسمح لك بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بنسب عرض إلى ارتفاع مختلفة، على عكس نظارات راي بان من ميتا.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافر أيضًا مكبرات صوت، ومجموعة من 4 ميكروفونات لإجراء المكالمات، واستخدام المساعدين الصوتيين مثلChatGPT.

وتأتي نظارات روكيد أيضًا بمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعرف على الأشياء، والترجمة الفورية، والنسخ الصوتي، ومطالبة نظارتك الذكية بقراءة نص مطبوع على قائمة أو ورقة. ولعل أحد أبرز الأمور في نظارة روكيد الذكية هو عمر البطارية.

ومن المتوقع أن تكون نظارات روكيد أغلى من نظارات راي بان ميتا، نظرًا لقدرتها على تقديم مزايا أكثر بكثير مع شاشتين مدمجتين. وبحسب التقارير، سيبلغ سعر التجزئة المقترح للنظارات 599 دولارًا أميركيًا.(إرم نيوز)
