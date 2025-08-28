Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتحسين أداء ويندوز 11.. اعتمدوا هذه الطرق

Lebanon 24
28-08-2025 | 03:50
يحتوي ويندوز 11 على العديد من الأدوات المدمجة التي يمكن أن تساعدك على توفير بعض المساحة في جهاز الكميوتر لديك.
وعلى الرغم من أن هذه الأدوات ليست مصممة للإصلاحات واسعة النطاق، إلا أنها يمكن أن تحسن الأداء.

مسح الذاكرة المؤقتة
سيؤدي الاستخدام اليومي لجهازك إلى إنشاء ملفات ذاكرة تخزين مؤقتة تُثقل مساحة تخزين نظامك؛ ما يؤدي إلى بطء الأداء.

لذلك، يعد مسح هذه الذاكرة المؤقتة من وقت لآخر طريقة رائعة لتحسين أداء جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 11.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات وحدد "النظام"، ومن ثم "التخزين"، وانقر فوق "الملفات المؤقتة" لتحديدها وإزالتها، أو قم بتمكين Storage Sense للتنظيف التلقائي.

توصيات التنظيف
لتسهيل الأمور، يستطيع نظام ويندوز 11 تحديد الملفات الكبيرة والتطبيقات غير المستخدمة وملفات النظام التي تشغل مساحة تخزين كبيرة.

في هذا السياق، يعد استخدام توصيات تنظيف ويندوز طريقة رائعة للبدء في تنظيف مساحة القرص. وللوصول إلى هذه الأداة، انقر على زر ويندوز، ومن ثم افتح الإعدادات وحدد "النظام"، ثم انقر على "التخزين"، ومرر لأسفل القائمة وانقر على "توصيات التنظيف".

وسيؤدي هذا إلى فتح ملفاتك المؤقتة من مجلد "التنزيلات" و"سلة المحذوفات".

أداة تنظيف القرص
يتضمن نظام ويندوز أيضًا أداة "تنظيف القرص" المدمجة، والتي يمكنك الوصول إليها دائمًا، بغض النظر عن إصدار ويندوز الذي تستخدمه.

وأسهل طريقة للعثور على أداة "تنظيف القرص" هي البحث عنها في شريط بحث ويندوز. وعند فتح أداة "تنظيف القرص"، سيُطلب منك تحديد أي محرك أقراص.

وبعد تحديده، ستحدد الأداة تلقائيًا ملفات الإنترنت المؤقتة وملفات سجل الإعداد وملفات ذاكرة التخزين المؤقت المختلفة التي يمكن حذفها بأمان. وما عليك سوى تصفح القائمة وتحديد أنواع الملفات التي تريد حذفها، ثم النقر على "موافق". (إرم نيوز)
08:09 | 2025-08-28
06:57 | 2025-08-28
06:07 | 2025-08-28
05:44 | 2025-08-28
00:58 | 2025-08-28
23:00 | 2025-08-27
