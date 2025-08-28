29
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من واتساب.. مساعد للكتابة يعتمد على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
28-08-2025
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرح تطبيق
واتساب
مساعد كتابة جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين الحصول على اقتراحات نصية بأنماط متعددة مثل الأسلوب الاحترافي أو الطريف أو الداعم، مع إمكانية تعديل الرسالة بعد إنشائها.
Advertisement
وتظهر الأداة الجديدة من خلال أيقونة قلم داخل المحادثات الفردية أو الجماعية، إذ يتولى
الذكاء الاصطناعي
مهمة توليد الاقتراحات. وبدأت الخدمة بالوصول تدريجيًا إلى مستخدمي التطبيق في
الولايات المتحدة
باللغة
الإنكليزية
فقط، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل لغات ودولًا أخرى خلال العام الجاري. ولا تدعم تلك الميزة
اللغة العربية
في الوقت الحالي.
وأوضحت الشركة أن الميزة بُنيت بالاعتماد على تقنية “المعالجة الخاصة Private Processing” التي تطورها ميتا، مما يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أن يطّلع أي طرف خارجي على الرسائل أو المقترحات النصية.
وتعمل هذه التقنية بطريقة مشابهة لنظام “الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Compute” من آبل، بما يحافظ على وعد واتساب الأساسي بحماية خصوصية المحادثات عبر آلية التشفير التام من طرف إلى طرف.
يُذكر أن واتساب ينضم بذلك إلى قائمة طويلة من المنصات التي دمجت مساعدين للكتابة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول جدوى استخدام هذه الأداة في المحادثات السريعة مقارنةً بالكتابة الطويلة.
وتستهدف الميزة الجديدة فئات مختلفة من المستخدمين، مثل الشركات الصغيرة التي تعتمد على واتساب للتواصل مع العملاء، إذ يمكن أن تساعدهم الأداة في صياغة رسائل أكثر احترافية بسرعة، أو المستخدمين العاديين الذين يرغبون في إضافة لمسة طريفة أو ودية على محادثاتهم اليومية.
