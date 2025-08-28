Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من واتساب.. مساعد للكتابة يعتمد على الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
28-08-2025 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1410174-638919988561796458.jpg
Doc-P-1410174-638919988561796458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طرح تطبيق واتساب مساعد كتابة جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين الحصول على اقتراحات نصية بأنماط متعددة مثل الأسلوب الاحترافي أو الطريف أو الداعم، مع إمكانية تعديل الرسالة بعد إنشائها.
Advertisement

وتظهر الأداة الجديدة من خلال أيقونة قلم داخل المحادثات الفردية أو الجماعية، إذ يتولى الذكاء الاصطناعي مهمة توليد الاقتراحات. وبدأت الخدمة بالوصول تدريجيًا إلى مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة باللغة الإنكليزية فقط، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل لغات ودولًا أخرى خلال العام الجاري. ولا تدعم تلك الميزة اللغة العربية في الوقت الحالي.

وأوضحت الشركة أن الميزة بُنيت بالاعتماد على تقنية “المعالجة الخاصة Private Processing” التي تطورها ميتا، مما يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أن يطّلع أي طرف خارجي على الرسائل أو المقترحات النصية.

وتعمل هذه التقنية بطريقة مشابهة لنظام “الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Compute” من آبل، بما يحافظ على وعد واتساب الأساسي بحماية خصوصية المحادثات عبر آلية التشفير التام من طرف إلى طرف.

يُذكر أن واتساب ينضم بذلك إلى قائمة طويلة من المنصات التي دمجت مساعدين للكتابة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول جدوى استخدام هذه الأداة في المحادثات السريعة مقارنةً بالكتابة الطويلة.

وتستهدف الميزة الجديدة فئات مختلفة من المستخدمين، مثل الشركات الصغيرة التي تعتمد على واتساب للتواصل مع العملاء، إذ يمكن أن تساعدهم الأداة في صياغة رسائل أكثر احترافية بسرعة، أو المستخدمين العاديين الذين يرغبون في إضافة لمسة طريفة أو ودية على محادثاتهم اليومية.
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين
lebanon 24
28/08/2025 18:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
lebanon 24
28/08/2025 18:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
28/08/2025 18:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"بريد صوتي".. واتساب تختبر ميزة جديدة
lebanon 24
28/08/2025 18:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2025-08-28
08:09 | 2025-08-28
06:57 | 2025-08-28
06:07 | 2025-08-28
05:44 | 2025-08-28
03:50 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24