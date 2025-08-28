"واتساب" يطلق ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها!

Advertisement

وتُعرف هذه الميزة باسم "مساعدة الكتابة"، وتعتمد على تقنية معالجة خاصة بشركة ميتا، تتيح للمستخدمين الحصول على ردود مولّدة بالذكاء الاصطناعي دون أن تضطر ميتا أو واتساب لقراءة الرسالة الأصلية أو إعادة صياغتها.ويعني ذلك أن الرسائل تظل خاصة على المنصة حتى عند استخدام هذه الأداة، وفق ما ذكر موقع " ".مع ميزة "مساعدة الكتابة"، يمكن للمستخدمين الحصول على اقتراحات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة رسائلهم بطريقة احترافية، أو مضحكة، أو داعمة، أو مُعاد صياغتها.عرض "واتساب" هذه الميزة في صورة للمنتج تُظهر رسالة أصلية للمستخدم: "من فضلك لا تترك جواربك المتسخة على الأريكة".ثم يُقدّم الذكاء الاصطناعي إعادة كتابة "مضحكة"، مثل: "من فضلك لا تجعل الأريكة مقبرة للجوارب"، "خبر عاجل: وُجدت جوارب مُبعثرة على الأريكة. يُرجى نقلها"، و"يا مُختص الجوارب، سلة في هذا الاتجاه!".