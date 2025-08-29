8 خطوات تحميك من اختراق شبكات Wi-Fi العامة



Advertisement

1- تجنب المعاملات الحساسة

لا تدخل على حسابك البنكي أو تقوم بعمليات شراء باستخدام البطاقة أثناء الاتصال بشبكات عامة، هذه الشبكات أقل أمانًا بكثير من شبكات المنزل أو العمل. تبدو شبكات الـ Wi-Fi العامة فى المقاهى، المولات أو المطارات مغرية للاتصال السريع بالإنترنت، لكنها فى الحقيقة بيئة مثالية للمخترقين لسرقة بياناتك، لتجنب الوقوع فى الفخ، نستعرض خطوات عملية تحميك عند استخدام تلك الشبكات..1- تجنب المعاملات الحساسةلا تدخل على حسابك البنكي أو تقوم بعمليات شراء باستخدام البطاقة أثناء الاتصال بشبكات عامة، هذه الشبكات أقل أمانًا بكثير من شبكات المنزل أو العمل.

2- التأكد من عنوان الشبكة الصحيح

قد ينشئ المخترقون شبكات بأسماء قريبة من اسم المقهى أو المكان، اسأل الموظفين عن اسم الشبكة الرسمي لتتجنب الوقوع في شبكة وهمية.



3- تفعيل جدار الحماية (Firewall)

جدار الحماية المدمج في نظام التشغيل يمثل خط دفاع أول ضد محاولات الاختراق، فلا تقم بإيقافه أبدًا.



4- تعطيل الاتصال التلقائي

قم بإلغاء خاصية الاتصال التلقائي بشبكات Wi-Fi، حتى لا يتصل جهازك بشبكة غير آمنة دون علمك.



5- تحديث نظام التشغيل والتطبيقات

التحديثات غالبًا ما تغلق ثغرات يستغلها المخترقون، فالجهاز غير المحدّث أكثر عرضة للاختراق.

6- استخدام برامج الحماية

برامج مكافحة الفيروسات الحديثة توفر خاصية مراقبة الشبكات وتنبيهك عند رصد أي نشاط مريب.



7- إيقاف مشاركة الملفات

عند الاتصال بشبكة عامة، قم بتعطيل أي مشاركة للملفات أو الطابعات، حتى لا تترك بابًا مفتوحًا للمخترقين.



8- تسجيل الخروج بعد الانتهاء

لا تترك حساباتك مفتوحة، احرص دائمًا على تسجيل الخروج بعد الانتهاء، خصوصًا فى البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعى. (اليوم السابع)