8 خطوات تحميك من اختراق شبكات Wi-Fi العامة
Lebanon 24
29-08-2025
|
02:50
A-
A+
تبدو شبكات الـ Wi-Fi العامة فى المقاهى، المولات أو المطارات مغرية للاتصال السريع بالإنترنت، لكنها فى الحقيقة بيئة مثالية للمخترقين لسرقة بياناتك، لتجنب الوقوع فى الفخ، نستعرض خطوات عملية تحميك عند استخدام تلك الشبكات..
1- تجنب المعاملات الحساسة
لا تدخل على حسابك البنكي أو تقوم بعمليات شراء باستخدام البطاقة أثناء الاتصال بشبكات عامة، هذه الشبكات أقل أمانًا بكثير من شبكات المنزل أو العمل.
2- التأكد من عنوان الشبكة الصحيح
قد ينشئ المخترقون شبكات بأسماء قريبة من اسم المقهى أو المكان، اسأل الموظفين عن اسم الشبكة الرسمي لتتجنب الوقوع في شبكة وهمية.
3- تفعيل جدار الحماية (Firewall)
جدار الحماية المدمج في نظام التشغيل يمثل خط دفاع أول ضد محاولات الاختراق، فلا تقم بإيقافه أبدًا.
4- تعطيل الاتصال التلقائي
قم بإلغاء خاصية الاتصال التلقائي بشبكات Wi-Fi، حتى لا يتصل جهازك بشبكة غير آمنة دون علمك.
5- تحديث نظام التشغيل والتطبيقات
التحديثات غالبًا ما تغلق ثغرات يستغلها المخترقون، فالجهاز غير المحدّث أكثر عرضة للاختراق.
6- استخدام برامج الحماية
برامج مكافحة الفيروسات الحديثة توفر خاصية مراقبة الشبكات وتنبيهك عند رصد أي نشاط مريب.
7- إيقاف مشاركة الملفات
عند الاتصال بشبكة عامة، قم بتعطيل أي مشاركة للملفات أو الطابعات، حتى لا تترك بابًا مفتوحًا للمخترقين.
8- تسجيل الخروج بعد الانتهاء
لا تترك حساباتك مفتوحة، احرص دائمًا على تسجيل الخروج بعد الانتهاء، خصوصًا فى البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعى. (اليوم السابع)
