بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد

تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة "M"، حصل على مواصفات ممتازة.

ويأتي هاتف M07 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/77.7/7.6) ملم، وزنه 184 غ.



شاشته أتت من نوع PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 262 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "اندرويد-15" مع واجهات One UI 7، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

جاءت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.



دعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط. (روسيا اليوم)