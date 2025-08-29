29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
29-08-2025
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
سامسونغ
لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة "M"، حصل على مواصفات ممتازة.
Advertisement
ويأتي هاتف
galaxy
M07 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/77.7/7.6) ملم، وزنه 184 غ.
شاشته أتت من نوع PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 262 بيكسل/الإنش تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام "اندرويد-15" مع واجهات One UI 7، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
جاءت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.
دعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
Lebanon 24
قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
29/08/2025 17:10:10
29/08/2025 17:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Cubot تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Cubot تطلق هاتفها الجديد
29/08/2025 17:10:10
29/08/2025 17:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Oppo تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Oppo تعلن عن هاتفها الجديد
29/08/2025 17:10:10
29/08/2025 17:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
29/08/2025 17:10:10
29/08/2025 17:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إطارا في الثانية
روسيا اليوم
اندرويد
galaxy
سامسون
روسيا
ابيكس
تابع
قد يعجبك أيضاً
غوغل تكشف عن ساعتها المتطورة
Lebanon 24
غوغل تكشف عن ساعتها المتطورة
09:17 | 2025-08-29
29/08/2025 09:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
8 خطوات تحميك من اختراق شبكات Wi-Fi العامة
Lebanon 24
8 خطوات تحميك من اختراق شبكات Wi-Fi العامة
02:50 | 2025-08-29
29/08/2025 02:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أفضل الهواتف لشبكات الجيل الخامس.. إليكم جديد Oppo
Lebanon 24
أحد أفضل الهواتف لشبكات الجيل الخامس.. إليكم جديد Oppo
00:18 | 2025-08-29
29/08/2025 12:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة مراهق.. OpenAI تدخل ضوابط أبوية على ChatGPT!
Lebanon 24
بعد وفاة مراهق.. OpenAI تدخل ضوابط أبوية على ChatGPT!
23:00 | 2025-08-28
28/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!
Lebanon 24
بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!
16:37 | 2025-08-28
28/08/2025 04:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
15:08 | 2025-08-28
28/08/2025 03:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:17 | 2025-08-29
غوغل تكشف عن ساعتها المتطورة
02:50 | 2025-08-29
8 خطوات تحميك من اختراق شبكات Wi-Fi العامة
00:18 | 2025-08-29
أحد أفضل الهواتف لشبكات الجيل الخامس.. إليكم جديد Oppo
23:00 | 2025-08-28
بعد وفاة مراهق.. OpenAI تدخل ضوابط أبوية على ChatGPT!
16:37 | 2025-08-28
بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!
13:20 | 2025-08-28
"واتساب" يطلق ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها!
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 17:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 17:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 17:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24