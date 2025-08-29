Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:59
تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة "M"، حصل على مواصفات ممتازة.
ويأتي هاتف galaxy M07 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/77.7/7.6) ملم، وزنه 184 غ.

شاشته أتت من نوع PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 262 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
ويعمل الجهاز بنظام "اندرويد-15" مع واجهات One UI 7، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
جاءت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط. (روسيا اليوم)
