في 4 أيلول.. هذا جديد "سامسونغ"

كشفت شركة " " عن موعد انعقاد حدث Unpacked جديدٍ في الرابع من سبتمبر المقبل، إذ سوف يُبثّ هذه المرة عبر الإنترنت فقط، من خلال قناة الشركة عبر وموقعها الرسمي، وذلك عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت .

ويأتي هذا الحدث بعد إطلاق الشركة هواتف في يناير الماضي، وأجهزتها القابلة للطي Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7 في الماضي.





وبحسب التسريبات، يُتوقع أن تركز "سامسونغ" خلال الحدث على إطلاق أجهزة لوحية جديدة، بعد إعلانها هذا الأسبوع جهاز Galaxy Tab S10 Lite.





وتشير التقارير إلى أن الشركة سوف تعلن الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S11 مع نسخة S11 Ultra. وسيأتي الجهاز الأساسي بشاشة AMOLED وذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت ومعالج MediaTek Dimensity 9400 بدلًا من معالجات Qualcomm Snapdragon المعتادة.





وأما نسخة Ultra، فسوف تضم شاشة أكبر من نوع AMOLED، مع ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت وبطارية ضخمة سعتها 11,600 ميلي أمبير.





ويُرجح أن تكشف "سامسونغ" عن هاتف Galaxy S25 FE، الذي يشكّل نسخة اقتصادية من السلسلة الرئيسية.

ووفقًا للتسريبات، فسوف يشترك الهاتف الجديد في معظم مواصفاته مع Galaxy S24 FE، مع تحسينات تشمل كاميرا أمامية دقتها 12 ميجابكسل بدلًا من 10 ميجابكسل، وبطارية أكبر سعتها 4,900 ميلي أمبير، إلى جانب دعم سرعات أعلى في الشحن السلكي.

