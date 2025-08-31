Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.. "ديب سيك" تستخدم شرائح "هواوي" بدلاً من "إنفيديا"

Lebanon 24
31-08-2025
أكدت شركة ديب سيك أنها ستستخدم شرائح الذكاء الاصطناعي من "هواوي" بدلاً من "إنفيديا" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.
وبينما كانت الشركة تدرس استخدام معالج Ascend لنموذجها الجديد لاستنتاج الذكاء الاصطناعي، إلا أنها قد تتخلى عن هذه الخطة في الوقت الحالي.

أفاد تقرير جديد من "TheInformation" أن "ديب سيك" ستعتمد شرائح "هواوي" لنماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة، بهدف تقليل الاعتماد على "إنفيديا" في معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير أن "ديب سيك" تختبر مسرعات GPU جديدة للذكاء الاصطناعي من "هواوي" و"بايدو" و"كامبريكون" لتدريب بعض النماذج الأصغر من إصدار AI R2. (العربية) 
