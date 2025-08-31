هل يسيطر الذكاء الاصطناعي على خطط السفر؟ الشباب يجيبون

30
كشف استطلاع جديد أجرته شركة Talker Research على 2000 أميركي أن الأجيال الشابة، خصوصًا جيل الألفية والجيل Z، باتت تعتمد بشكل متزايد على
الذكاء الاصطناعي
وتحديدًا ChatGPT في تخطيط رحلاتها، مقابل استمرار الأجيال الأكبر في الاعتماد على الطرق التقليدية.
فبحسب النتائج، قال 29% من جيل الألفية و33% من الجيل Z إنهم لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي مطلقًا لتخطيط السفر، في حين اعترف 70% من جيل طفرة المواليد بأنهم لم يلجؤوا إليه أبدًا.
كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في السفر؟
- 29% من المشاركين طلبوا من الذكاء الاصطناعي مقارنة أسعار الرحلات الجوية.
- 29% سألوا ببساطة: "
إلى أين
يجب أن أسافر؟".
- 20% أوكلوا إليه إعداد برنامج مفصل لرحلتهم يشمل المعالم والمتاحف والأنشطة المحلية.
أما في جانب الإلهام، فقد أصبح
youtube
(34%) المصدر الأول لاختيار الوجهات، متفوقًا على توصيات العائلة (30%) والأصدقاء (28%). في المقابل، اعتمد جيل Z بقوة على
tiktok
(52%) كمصدر إلهام، مقارنة بـ27% من جيل الألفية و2% فقط من جيل طفرة المواليد.
رغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي في السفر لا يزال حديث
العهد
، إلا أن الأرقام تُظهر أنه قد يكون على وشك أن يصبح اللاعب
الرئيسي
في صناعة التخطيط للسفر، مع استمرار تطور الأدوات والتطبيقات الذكية.
