Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل يسيطر الذكاء الاصطناعي على خطط السفر؟ الشباب يجيبون

Lebanon 24
31-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1411386-638922784610001796.png
Doc-P-1411386-638922784610001796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف استطلاع جديد أجرته شركة Talker Research على 2000 أميركي أن الأجيال الشابة، خصوصًا جيل الألفية والجيل Z، باتت تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي وتحديدًا ChatGPT في تخطيط رحلاتها، مقابل استمرار الأجيال الأكبر في الاعتماد على الطرق التقليدية.
Advertisement

فبحسب النتائج، قال 29% من جيل الألفية و33% من الجيل Z إنهم لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي مطلقًا لتخطيط السفر، في حين اعترف 70% من جيل طفرة المواليد بأنهم لم يلجؤوا إليه أبدًا.

كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في السفر؟

- 29% من المشاركين طلبوا من الذكاء الاصطناعي مقارنة أسعار الرحلات الجوية.

- 29% سألوا ببساطة: "إلى أين يجب أن أسافر؟".

- 20% أوكلوا إليه إعداد برنامج مفصل لرحلتهم يشمل المعالم والمتاحف والأنشطة المحلية.

أما في جانب الإلهام، فقد أصبح youtube (34%) المصدر الأول لاختيار الوجهات، متفوقًا على توصيات العائلة (30%) والأصدقاء (28%). في المقابل، اعتمد جيل Z بقوة على tiktok (52%) كمصدر إلهام، مقارنة بـ27% من جيل الألفية و2% فقط من جيل طفرة المواليد.

رغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي في السفر لا يزال حديث العهد، إلا أن الأرقام تُظهر أنه قد يكون على وشك أن يصبح اللاعب الرئيسي في صناعة التخطيط للسفر، مع استمرار تطور الأدوات والتطبيقات الذكية.
مواضيع ذات صلة
كم تستغرق مهلة إصدار جواز السفر؟ الأمن العام يجيب
lebanon 24
01/09/2025 11:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سهم "أبل" يصعد لأعلى مستوى له في الجلسة بعد تقرير عن خطط جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
01/09/2025 11:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في مستقبل الدول
lebanon 24
01/09/2025 11:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات
lebanon 24
01/09/2025 11:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

youtube

إلى أين

الرئيسي

tiktok

العهد

تيار

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2025-09-01
03:00 | 2025-09-01
02:00 | 2025-09-01
01:00 | 2025-09-01
15:59 | 2025-08-31
15:54 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24