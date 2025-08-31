هل يسيطر الذكاء الاصطناعي على خطط السفر؟ الشباب يجيبون

Advertisement

فبحسب النتائج، قال 29% من جيل الألفية و33% من الجيل Z إنهم لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي مطلقًا لتخطيط السفر، في حين اعترف 70% من جيل طفرة المواليد بأنهم لم يلجؤوا إليه أبدًا.- 29% من المشاركين طلبوا من الذكاء الاصطناعي مقارنة أسعار الرحلات الجوية.- 29% سألوا ببساطة: " يجب أن أسافر؟".- 20% أوكلوا إليه إعداد برنامج مفصل لرحلتهم يشمل المعالم والمتاحف والأنشطة المحلية.أما في جانب الإلهام، فقد أصبح (34%) المصدر الأول لاختيار الوجهات، متفوقًا على توصيات العائلة (30%) والأصدقاء (28%). في المقابل، اعتمد جيل Z بقوة على (52%) كمصدر إلهام، مقارنة بـ27% من جيل الألفية و2% فقط من جيل طفرة المواليد.رغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي في السفر لا يزال حديث ، إلا أن الأرقام تُظهر أنه قد يكون على وشك أن يصبح اللاعب في صناعة التخطيط للسفر، مع استمرار تطور الأدوات والتطبيقات الذكية.