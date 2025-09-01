عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق

Advertisement

رغم أن تطبيق Google Forms يعد من الأدوات المفيدة في حزمة " درايف" لإنشاء استبيانات واستطلاعات وتنظيم فعاليات، إلا أن خبراء الأمن السيبراني يحذرون من استغلاله في عمليات احتيال خطيرة تستهدف سرقة بيانات المستخدمين.وبحسب تقارير تقنية، فقد تم رصد زيادة في استخدام نماذج غوغل من قبل مجرمي الإنترنت لطلب تفاصيل الدفع أو كلمات المرور، عبر رسائل بريد إلكتروني مُصممة بعناية لتبدو رسمية.عادةً تبدأ هذه العمليات برسالة بريدية احتيالية توحي بالطابع الرسمي، وكأنها مرسلة من زميل أو مؤسسة مرموقة. وغالباً ما تتضمن الرسالة عبارات عاجلة مثل “إعادة تعيين كلمة المرور” أو "التحقق من الحساب"، ما يدفع الضحية إلى التفاعل بسرعة.الأخطر من ذلك، أن الرسائل قد تُرسل من حسابات بريد إلكتروني حقيقية تم اختراقها مسبقاً، مما يجعل من الصعب التمييز بين الرسائل المشبوهة وتلك الشرعية.وللحماية من هذه العمليات، أوصت غوغل بعدم إدخال أي بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو معلومات الدفع داخل نماذج غوغل، إلا إذا كان عنوان الرابط يبدأ بـ docs.google.com. كما شددت على ضرورة التحقق المباشر من هوية المُرسل عند الشك في أي رسالة.ويُذكر أن عمليات التصيد الاحتيالي باستخدام نماذج غوغل أصبحت شائعة بشكل متزايد، ما يجعل الوعي الرقمي والحذر أمراً ضرورياً لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأساليب.