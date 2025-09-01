Advertisement

متفرقات

ابتكار بيولوجي يثير مخاوف العلماء.. ما هي "الحياة المرآتية"

Lebanon 24
01-09-2025 | 03:00
أثار ابتكار علمي يعرف بـ"الحياة المرآتية" مخاوف واسعة بين علماء الأحياء، لما قد يحمله من تبعات غير متوقعة على البيئة والإنسان.
وبحسب مجلة Foreign Affairs، يقوم هذا الابتكار على تصميم كائنات اصطناعية تُبنى باستخدام أحماض أمينية "يمينية" وسكريات "يسارية"، على عكس ما يوجد في الحياة الطبيعية.
الميزة الأبرز لهذه الكائنات أنها محصنة ضد العمليات البيولوجية التقليدية، ما يعني أنها قد تعيش لفترات أطول وتقاوم التفاعلات المعروفة، وهو ما يثير قلقاً من احتمالية خروجها عن السيطرة والتسبب بعدوى لا يمكن التحكم بها.

ورغم أن تصنيع خلية واحدة من هذه الكائنات قد يستغرق بين 10 و30 عاماً، إلا أن الجدل بدأ مبكراً حول الحاجة لتشريعات دولية وأخلاقيات بحثية واضحة.
ويرى بعض الباحثين أن "الحياة المرآتية" قد تفتح آفاقاً في فهم أصل الحياة أو في تطبيقات طبية وصناعية متقدمة، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى تهديد للنظم البيئية برمتها.
