30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
ابتكار بيولوجي يثير مخاوف العلماء.. ما هي "الحياة المرآتية"
Lebanon 24
01-09-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار ابتكار علمي يعرف بـ"الحياة المرآتية" مخاوف واسعة بين علماء الأحياء، لما قد يحمله من تبعات غير متوقعة على البيئة والإنسان.
وبحسب مجلة Foreign Affairs، يقوم هذا الابتكار على تصميم كائنات اصطناعية تُبنى باستخدام أحماض أمينية "يمينية" وسكريات "يسارية"، على عكس ما يوجد في الحياة الطبيعية.
Advertisement
الميزة الأبرز لهذه الكائنات أنها محصنة ضد العمليات البيولوجية التقليدية، ما يعني أنها قد تعيش لفترات أطول وتقاوم التفاعلات المعروفة، وهو ما يثير قلقاً من احتمالية خروجها عن السيطرة والتسبب بعدوى لا يمكن التحكم بها.
ورغم أن تصنيع خلية واحدة من هذه الكائنات قد يستغرق بين 10 و30 عاماً، إلا أن الجدل بدأ مبكراً حول الحاجة لتشريعات دولية وأخلاقيات بحثية واضحة.
ويرى بعض الباحثين أن "الحياة المرآتية" قد تفتح آفاقاً في فهم أصل الحياة أو في تطبيقات طبية وصناعية متقدمة، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى تهديد للنظم البيئية برمتها.
مواضيع ذات صلة
"صاروخ" يثير مخاوف أمنية في واشنطن.. ما هو؟
Lebanon 24
"صاروخ" يثير مخاوف أمنية في واشنطن.. ما هو؟
01/09/2025 11:41:35
01/09/2025 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الحديث عن إنشاء مدينة إنسانية في رفح يثير مخاوف بشأن الترحيل القسري من غزة
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الحديث عن إنشاء مدينة إنسانية في رفح يثير مخاوف بشأن الترحيل القسري من غزة
01/09/2025 11:41:35
01/09/2025 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيفا يثير الجدل: تشيلسي أول "بطل رسمي للعالم" وإعادة تصنيف لألقاب الأندية السابقة
Lebanon 24
فيفا يثير الجدل: تشيلسي أول "بطل رسمي للعالم" وإعادة تصنيف لألقاب الأندية السابقة
01/09/2025 11:41:35
01/09/2025 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مبتكر "بيتكوين" الغامض يصبح بين أغنى 12 شخصًا في العالم
Lebanon 24
مبتكر "بيتكوين" الغامض يصبح بين أغنى 12 شخصًا في العالم
01/09/2025 11:41:35
01/09/2025 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
العلم
آفاق
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عندما يدخل المستخدم في علاقة حب.. مع روبوت
Lebanon 24
عندما يدخل المستخدم في علاقة حب.. مع روبوت
04:00 | 2025-09-01
01/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق
Lebanon 24
عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق
02:00 | 2025-09-01
01/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق Pixel 10 Pro XL.. هذه ميّزاته
Lebanon 24
غوغل تطلق Pixel 10 Pro XL.. هذه ميّزاته
01:00 | 2025-09-01
01/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يسيطر الذكاء الاصطناعي على خطط السفر؟ الشباب يجيبون
Lebanon 24
هل يسيطر الذكاء الاصطناعي على خطط السفر؟ الشباب يجيبون
23:00 | 2025-08-31
31/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:59 | 2025-08-31
31/08/2025 03:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
02:00 | 2025-09-01
01/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
09:45 | 2025-08-31
31/08/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2025-09-01
عندما يدخل المستخدم في علاقة حب.. مع روبوت
02:00 | 2025-09-01
عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق
01:00 | 2025-09-01
غوغل تطلق Pixel 10 Pro XL.. هذه ميّزاته
23:00 | 2025-08-31
هل يسيطر الذكاء الاصطناعي على خطط السفر؟ الشباب يجيبون
15:59 | 2025-08-31
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:54 | 2025-08-31
اكتشاف معدن جديد على المريخ.. ماذا يعني ذلك؟
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24