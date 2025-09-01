يترقب عشاق ظاهرة فلكية مبهرة مع ظهور آخر قمر مكتمل لصيف نصف مساء الأحد 7 أيلول الذي يحمل هذا العام اسم "قمر الذرة" بدلا من "قمر الحصاد" التقليدي.

ويعود سبب التسمية غير المعتادة إلى ظاهرة فلكية تحدث كل ثلاث سنوات، حيث يصبح بدر تشرين الأول هو الأقرب إلى الاعتدال الخريف (الذي سيحدث في 22 أيلول)، ليحمل لقب "قمر الحصاد" هذه المرة، والذي سيزين السماء في 6 تشرين الأول.

ووفقا للحسابات الفلكية، سيبلغ القمر ذروة اكتماله الساعة 18:10 بالتوقيت العالمي، لكن أفضل وقت للمشاهدة سيكون بعد غروب الشمس بدقائق، عندما يظهر في الأفق الشرقي بحجم أكبر وإضاءة أبهى.

في غضون ذلك، يشهد سكان أجزاء من وإفريقيا وأوروبا وأستراليا ظاهرة نادرة مع تحول القمر إلى "قمر دموي" خلال خسوف كلي يستمر 82 دقيقة، وهو الأطول منذ تشرين الثاني 2022. وسيكون مطابقا تقريبا للخسوف الكلي للقمر الذي شوهد في أميركا الشمالية لمدة 65 دقيقة في 14 آذار 2025.

ويمكنك مشاهدة القمر المكتمل دون أي وسائل بصرية مساعدة، ولكن يمكن لمناظير مراقبة النجوم والتلسكوبات المنزلية أن تساعد في التفاصيل الدقيقة لسطح القمر الغير مرئية للعين المجردة، خاصة خلال الساعات الأولى لظهوره حين يكون الوهج أقل حدة.