عن ألعاب الإنترنت والصحة.. دراسة جديدة مهمة

وجد فريق باحثين في أن الإفراط في لعب ألعاب الفيديو على الإنترنت يرتبط بتراجع النتائج الاجتماعية والأكاديمية والنفسية لدى أطفال المدارس، مع أنماط مميزة بين الجنسين.

Advertisement



وتحتل ألعاب الإنترنت مكانة محورية في ثقافة الشباب، حيث وثّقت دراسات سابقة الاعتراف باضطراب ألعاب الإنترنت (IGD) في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، كشرط علمي لمزيد من الدراسة، وكتشخيص رسمي في للأمراض.



ووفق "مديكال "، ربطت الأدلة ممارسة هذه الألعاب لفترات طويلة بأعراض الاكتئاب والقلق ومشاكل النوم.



وفي الدراسة الجديدة تم التركيز على النتائج الاجتماعية، والأكاديمية أو التعليمية، والنفسية، وتسليط الضوء على الاختلافات بين الجنسين.





وشملت الدراسة 2592 طالباً وطالبة من المرحلتين الابتدائية والثانوية، وبلغ عدد الفتيات و1188 فتاة، وكان متوسط الأعمار حوالي 12 عاماً)، وتم اختيارهم من 5 مدارس ابتدائية و4 مدارس ثانوية في هونغ كونغ.





قياس الإفراط في اللعب



وبعد إكمال استبيان ذاتي في الفصل الدراسي، أشار الطلاب إلى ما إذا كانوا قد لعبوا ألعاب الإنترنت لمدة 5 ساعات متتالية أو أكثر خلال الشهر الماضي.





ووجدت النتائج أن معدل انتشار الإفراط في اللعب بلغ 31.7%، بنسبة 38.3% لدى الفتيان، و24.0% لدى البنات.





وكان الفتيان أقل عرضة للإبلاغ عن سوء جودة النوم من البنات (58.6% مقابل 65.5%).





كذلك، لم تظهر أي فروق بين الجنسين في معدلات الاكتئاب أو القلق أو التوتر.



وبين الفتيان، ارتبط الإفراط في اللعب بزيادة في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وفي الاكتئاب، والقلق، والتوتر، وسوء جودة النوم، مقارنة بمن لا يلعبون ألعاب الإنترنت.





وبين الفتيات، أظهرت اللاعبات المُفرطات في اللعب ارتفاعاً في اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، والاكتئاب، والقلق، والتوتر، والشعور بالوحدة، إضافة إلى انخفاض الكفاءة الذاتية التعليمية، وجودة النوم، والدعم الاجتماعي مقارنةً بغير اللاعبات.