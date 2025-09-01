28
لمستخدمي "واتسآب".. إليكم جديد التطبيق
Lebanon 24
01-09-2025
|
14:00
شهد تطبيق
واتساب
تطوراً جديداً مع عمل الشركة على إدخال خاصية تسمح بمشاركة تحديثات الحالة مع "الأصدقاء المقربين"، في خطوة تشبه الميزة الشهيرة التي يعتمدها إنستغرام منذ سنوات.
وتعمل المنصة حالياً على اختبار خيار إضافي في إعدادات الحالة على نسخة تجريبية لنظام iOS، بحيث يتمكن المستخدم من إنشاء قائمة خاصة من الأصدقاء المقربين لمشاركة صور أو مقاطع فيديو معهم فقط.
هذه الخطوة تمنح المستخدمين مرونة أكبر بعيداً عن المشاركة مع جميع جهات الاتصال أو استثناء البعض منهم كما هو معمول به حالياً.
وبحسب المعلومات المتداولة، ستظهر في قائمة إعدادات جمهور الحالة خانة جديدة تحمل اسم "الأصدقاء المقربين"، عند اختيارها، يمكن للمستخدم تحديد أشخاص بعينهم لتلقي هذه التحديثات، ولن يتم إشعار أي مستخدم عند إضافته أو استبعاده من القائمة، ما يجعل الأمر أكثر خصوصية وسرية.
كذلك، في إنستغرام، سيظهر مؤشر بصري يوضح أن تحديث الحالة مخصص لدائرة ضيقة من الأصدقاء، وتشير التقارير إلى أن واتساب قد يعتمد إطاراً مميزاً حول الحالة، على غرار الدائرة الخضراء التي يستخدمها إنستغرام لتمييز قصص الأصدقاء المقربين.
ولن تغيّر الميزة
القاعدة
الأساسية لتحديثات الحالة، حيث ستبقى مؤقتة وتختفي تلقائياً بعد مرور 24 ساعة، سواء كانت موجهة للجميع أو للأصدقاء المقربين فقط.
ويتزامن تطوير هذه الخاصية مع إطلاق أداة جديدة تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لمستخدمي iOS، تتيح إعادة صياغة النصوص بنغمات مختلفة مع تحسين وضوح الرسائل.
ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار ولم يتم الإعلان رسمياً عن موعد طرحها لجميع المستخدمين، لكن وجودها على النسخة التجريبية يشير إلى احتمال إطلاقها قريباً ضمن تحديثات التطبيق
القادمة
، لتضيف خياراً جديداً في مجال الخصوصية والتواصل المخصص.
