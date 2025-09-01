ميزات جديدة في تطبيق "بودكاست" بنظام "iOS 26".. ما هي؟

ستُطلق آبل قريباً الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 26 لجميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة.

ويأتي مع العديد من المزايا الجديدة والتحسينات في جميع تطبيقات آبل، ومنها تطبيق البودكاست (Podcasts).



ومع أن هذا التطبيق لم يحصل على عدد كبير من التحديثات مثل بعض التطبيقات الأخرى، فإنه شهد بعض التغييرات في التصميم وأضافت آبل إليه بعض المزايا الجديدة لتحسين تجربة الاستماع وتسهيل المقاطع الصوتية.





وفيما يلي، سنذكر كل ما هو جديد في تطبيق البودكاست في iOS 26:

مثل باقي تطبيقات آبل، حصل تطبيق البودكاست على تصميم جديد هو تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)، إذ أصبحت عناصر واجهة المستخدم تبدو كأنها زجاجية وشفافة جزئيًا، مما يتيح مشاهدة الخلفية من خلالها.





وأما الأزرار فقد أصبحت أكثر استدارة، ولم يَعُد شريط التنقل يَشغل الجزء السفلي من التطبيق بالكامل. كما استبدلت آبل تبويب Browse (التصفح) بتبويب New (الجديد)، وأصبح شريط البحث يظهر في الجهة السفلية من الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، حصل التطبيق على أيقونة جديدة بتصميم الزجاج السائل، تبدو كأنها مكونة عدة طبقات زجاجية مكدّسة.



كذلك، يوفر iOS 26 خيارات جديدة لتغيير سرعة تشغيل البودكاست في أثناء الاستماع، إذ يمكن النقر على زر 1x في الزاوية اليُسرى لتغيير سرعة البودكاست الذي تستمع إليه. وتقدم آبل مجموعة واسعة من السرعات تتراوح بين 0.5x و 3x. وأما في نظام iOS 18، فقد كان محصورًا في أربع سرعات محددة، هي: (1.25x)، و(1.5x)، و(1.75x)، و(2x).





أيضاً، حصل تطبيق البودكاست في iOS 26 على مزية جديدة تُسمى Enhance Dialogue مصممة لعزل الأصوات البشرية وجعل المقطع الصوتي أوضح في حال الاستماع إليه مع وجود ضوضاء في الخلفية.