Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة في تطبيق "بودكاست" بنظام "iOS 26".. ما هي؟

Lebanon 24
01-09-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1411774-638923707749431595.jpg
Doc-P-1411774-638923707749431595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ستُطلق آبل قريباً الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 26 لجميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة.
 
Advertisement
 
ويأتي النظام الجديد مع العديد من المزايا الجديدة والتحسينات في جميع تطبيقات آبل، ومنها تطبيق البودكاست (Podcasts).
 
 
ومع أن هذا التطبيق لم يحصل على عدد كبير من التحديثات مثل بعض التطبيقات الأخرى، فإنه شهد بعض التغييرات في التصميم وأضافت آبل إليه بعض المزايا الجديدة لتحسين تجربة الاستماع وتسهيل التحكم في المقاطع الصوتية.


وفيما يلي، سنذكر كل ما هو جديد في تطبيق البودكاست في iOS 26:
 
 
مثل باقي تطبيقات آبل، حصل تطبيق البودكاست على تصميم جديد هو تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)، إذ أصبحت عناصر واجهة المستخدم تبدو كأنها زجاجية وشفافة جزئيًا، مما يتيح مشاهدة الخلفية من خلالها.


وأما الأزرار فقد أصبحت أكثر استدارة، ولم يَعُد شريط التنقل يَشغل الجزء السفلي من التطبيق بالكامل. كما استبدلت آبل تبويب Browse (التصفح) بتبويب New (الجديد)، وأصبح شريط البحث يظهر في الجهة السفلية من الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، حصل التطبيق على أيقونة جديدة بتصميم الزجاج السائل، تبدو كأنها مكونة عدة طبقات زجاجية مكدّسة.
 

كذلك، يوفر iOS 26 خيارات جديدة لتغيير سرعة تشغيل البودكاست في أثناء الاستماع، إذ يمكن النقر على زر 1x في الزاوية اليُسرى لتغيير سرعة البودكاست الذي تستمع إليه. وتقدم آبل مجموعة واسعة من السرعات تتراوح بين 0.5x و 3x. وأما في نظام iOS 18، فقد كان الاختيار محصورًا في أربع سرعات محددة، هي: (1.25x)، و(1.5x)، و(1.75x)، و(2x).
 

أيضاً، حصل تطبيق البودكاست في iOS 26 على مزية جديدة تُسمى Enhance Dialogue مصممة لعزل الأصوات البشرية وجعل المقطع الصوتي أوضح في حال الاستماع إليه مع وجود ضوضاء في الخلفية.


ولاستخدام هذه المزية، شغّل أي حلقة في تطبيق البودكاست، ثم اضغط على شريط التشغيل لإظهار أدوات التحكم في المقطع الصوتي، ثم اضغط على زر التحكم في سرعة التشغيل (1x)، ثم اضغط على خيار Enhance Dialogue.


ويحفظ تطبيق البودكاست الإعدادات الخاصة بمزية Enhance Dialogue وسرعة التشغيل لكل برنامج على حدة، حتى لا تحتاج إلى تفعيلها في كل مرة تستمع فيها إلى البرنامج ذاته، كما أن هذه الإعدادات لن تؤثر على البرامج الأخرى التي تستمع إليها في التطبيق. (aitnews)
مواضيع ذات صلة
مع ميزات جديدة.. آبل تطلق نسخة اختبارية من "iOS 26"
lebanon 24
02/09/2025 09:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
lebanon 24
02/09/2025 09:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نسخة جديدة من تطبيق "فوتوشوب".. هذه مزاياها
lebanon 24
02/09/2025 09:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"تيك توك" ينجو من الحظر في أميركا: تطبيق جديد واتفاق شبه مكتمل
lebanon 24
02/09/2025 09:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الجديد

التحكم في

الاختيار

✨ الخلف

البشري

تيار

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:05 | 2025-09-02
16:00 | 2025-09-01
14:00 | 2025-09-01
10:49 | 2025-09-01
06:52 | 2025-09-01
05:00 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24